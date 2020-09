Für Menschen mit und ohne Demenz

Das St.-Elisabeth-Stift in Nottuln hat große Pläne: In den nächsten Monaten soll die Vision eines geschützten Gartens für alle Bewohner des Hauses in die Tat umgesetzt werden.

Bereits jetzt werde der Park hinter dem Haus nicht nur von Bewohnern, sondern auch von Patienten der benachbarten Krankenhäuser sowie Anwohnern häufig zu einem erholsamen Aufenthalt genutzt, berichtet das St.-Elisabeth-Stift. Mit seiner weitläufigen Anlage, dem zentral gelegenen Teich und den an geschützten Stellen stehenden Ruhebänken lädt der Park zum Verweilen und Genießen der Natur ein.

Jedoch sei die Anlage des Gartens zu fast allen Seiten hin offen. So haben Bewohner, die an Demenz erkrankt sind, nur die Möglichkeit, sich in Begleitung hier aufzuhalten. Das neu geplante Gartenkonzept sieht vor, einen integrierten Schutzzaun um das Gelände zu errichten, so dass ein Betreten und Verlassen des Gartens nur durch das Gebäude möglich ist.

Angelehnt an die biografischen Erfahrungen vieler Bewohner ist das Anlegen von Hochbeeten und anderen Flächen zum Säen, Jäten und Ernten geplant. Obstbäume sollen zum Pflücken einladen. Aktionsflächen für die Enkel und Urenkel werden ein Miteinander der Generationen in diesem Park unterstützen. Ein Trauerbaum wird die Möglichkeit zum Gedenken an die lieben Verstorbenen bieten.

Im Elisabeth-Park wird auch Platz für verschiedene Tiere sein. Schon mehrfach gab es hier in einem Gehege Hühner, die immer liebevoll von den Bewohnern gefüttert werden. Das tägliche Einsammeln der gelegten Eier ist für viele ältere Menschen eine aus ihrer Biografie vertraute Tätigkeit.

Auf dem Teich im Park gibt es weiterhin seit einigen Wochen drei Entenpaare, die dort regelmäßig gefüttert werden können und die sich offenbar sehr wohl fühlen. Die Enten werden dann im nächsten Jahr vielleicht für munteren Nachwuchs sorgen. Auch der nächste Besuch der Alpakas vom HerzensGut-Team aus Havixbeck ist bereits geplant.

„So wird nach und nach die Vision unseres geschützten Gartens für Menschen mit und ohne Demenz im Park des St.-Elisabeth-Stifts umgesetzt. Dies ist nicht nur eine Bereicherung für Bewohner und Mitarbeiter des Hauses, sondern auch für die Patienten der benachbarten Krankenhäuser und letztendlich natürlich für unseren gesamten Heimatort Nottuln“, heißt es abschließend vom St.-Elisabeth-Stift.