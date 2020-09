Schüler befragen Kandidaten

Der Ausgang der Kommunalwahl in Nottuln wird mit großer Spannung erwartet, bewerben sich doch diesmal gleich zwei Kandidaten und eine Kandidatin für dieses Amt. Gelingt Amtsinhaberin Manuela Mahnke die Wiederwahl oder wird es einen neuen Bürgermeister geben?

Für die Schülerinnen und Schüler der Qualifikationsphase des Rupert-Neudeck-Gymnasiums ist es ihre erste öffentliche Wahl und entsprechend groß war das Interesse, von den Kandidaten und der Kandidatin einen persönlichen Eindruck zu gewinnen. Deshalb hatte der Leistungskurs Sozialwissenschaften der Q2 alle drei einzeln für je eine Schulstunde in den Unterricht eingeladen, um ihre Positionen zu verschiedenen Themen kennenzulernen. Hier eine Auswahl der Stellungnahmen:

In welcher Form würden Sie sich dafür einsetzen, dass Nottuln für Jugendliche attraktiver wird?

Dr. Dietmar Thönnes : „Mehr Leben“ in die Politik bringen, vor allem durch junge Bürger, ist ihm wichtig. Er selbst hat zwei ehemalige RNG-Schüler*innen für eine Mitarbeit im Gemeinderat gewinnen können. Eine Idee ist ein Jugendcafé im Ortskern, welches auch am Wochenende und abends öffnet, das würde den Ort auch beleben. Den Jugendlichen muss ein Platz geboten werden, wo sie sich überdacht treffen können und niemanden stören.

Manuela Mahnke: Jugendliche müssen auf jeden Fall gehört werden, beteiligt werden und mitgestalten können. Sie ist stets bereit, auch in Schulklassen zu kommen. Besonders jetzt, wo es z.B. um den Umbau des Gymnasiums geht. Was Treffpunkte für Jugendliche betrifft, wo sie sich auch bei schlechtem Wetter und länger als bis 22 Uhr aufhalten können, wolle sie sich an der Suche nach Lösungen beteiligen. Allerdings muss ein Ort gefunden werden, den die Nachbarn mittragen.

Hubert Maas: Das persönliche Gespräch mit den Jugendlichen ist ihm sehr wichtig. Er würde sich für einen Skaterpark nach dem Vorbild in Billerbeck einsetzen, vorher aber im Gespräch mit Jugendlichen klären, ob solch ein Park auf ausreichend Interesse stoßen würde. Auch die Einrichtung einer Jugendgemeindevertretung würde er unterstützen. In diesem Rahmen könnte auch nach einer Lösung für einen wetterunabhängigen Jugendtreff gesucht werden.

Welche Ideen und Konzepte haben Sie, um die Mobilität und das Angebot des ÖPNV, besonders auch für Jugendliche, zu verbessern?

Hier sind sich alle einig, dass das ein wichtiges, aber schwieriges – da teures – Thema ist, das zudem auch in der Verantwortung des Kreises liegt.

Hubert Maas: Das Netz der Bürgerbusse nach Senden, Coesfeld, Dülmen und Münster muss ausgebaut werden. Für die S60-Linie müsste die Nutzung des Standstreifens ermöglicht werden, dadurch könnte Münster schneller erreicht werden. Die Anbindung des Bahnhofs in Appelhülsen muss verbessert werden und Appelhülsen ein S-Bahn-Bahnhof werden, mit dem Ziel einer 8-Minuten-Taktung. Als Zubringer zum Bahnhof schlägt er längerfristig autonome Fahrzeuge vor, die zu 90 % über Fördergelder finanziert werden könnten. Insgesamt sind Fördergelder bisher zu wenig genutzt worden. Er würde eine Stabsstelle für die Gewinnung von Fördergeldern einrichten.

Dietmar Thönnes: Ziel ist, den Bahnhof in Appelhülsen an die S-Bahn-Münsterland anzuschließen, ein Projekt der Städtegemeinschaft Münster. Nach dem Vorbild von Freiburg i.B. sollen dabei die entlegeneren Gemeinden im Münsterland durch eine S-Bahnlinie im 10- 15-Minuten-Takt schneller erreichbar sein. Dazu würde gehören, wenn möglich, den Bahnhof in Appelhülsen zu beleben und attraktiver zu machen, mit beheizten Wartehäuschen und WLAN-Anschluss. Um den Bahnhof – und die S-Bahnlinie – besser zu erreichen, könnten „On-Demand-Dienste“ eingeführt werden, also Taxen oder Kleinbusse, die über eine App bestell- und buchbar sind. Wünschenswert sei es auch, den ÖPNV an der Stelle der Schnellbuslinien nach Münster auszubauen.

Manuela Mahnke: Es muss nach realistischen Ansätzen gesucht werden. Dabei stellt sich auch die Frage nach Fördergeldern. Es gilt vor allem auch zu prüfen, an welchen Strecken man sparen kann, welche Strecken dafür ausgebaut werden könnten und welche Kapazitäten es beim Anbieter gibt. Möglich wäre vielleicht auch eine Veränderung der Taktung. Abends und am Wochenende könnten kleinere und somit kostengünstigere Busse fahren. Man sollte dabei auch gemeinsam mit den Nachbar¬kommunen agieren.

Welche Möglichkeiten sehen Sie, damit Nottuln umweltfreundlicher wird und die Klimaziele erreicht werden?

Manuela Mahnke: Es soll ein eigenes Amt oder Dezernat für Umweltschutz und Mobilität sowie ein Ausschuss eingerichtet werden, um dieses wichtige Thema zu bündeln. Nottuln ist im Klimaschutz schon sehr weit. Besonders bei Neubauten ist Nachhaltigkeit ein großes Thema, aber auch beim ÖPNV und beim Fahrradverkehr, wenn man eine klimaneutrale Gemeinde werden will. Die vorhandenen Konzepte sollen weitergeführt werden, im Gespräch ist eine Vergrößerung der Holzhackschnitzelanlage, die Entwicklung eines Neubaugebiets mit Geothermie, Solaranlagen, kleinen Blockheizkraftwerken. Ziel muss aber auch mehr Elektromobilität oder Fahrradmobilität sein. Eine Kommune braucht dafür auch Partner, wie Kreise, Land, Bund oder EU. Es gibt bisher nur eine halbe Stelle für eine Klimaschutzbeauftragte, das ist nicht viel.

Hubert Maas: Er strebt innerhalb der nächsten zehn Jahre einen Windpark von etwa fünf bis zehn Windrädern an der Autobahn an. Eine solche Anlage würde den Stromverbrauch für Nottuln decken. Weiterhin würde er sich für eine Gigawatt-Biogasanlage am Beisenbusch einsetzen. Für Neubauten soll die Installation von PV-Anlagen Vorschrift werden, eine solche PV-Anlage soll auch auf die Dächer der Gebäude des Gymnasiums. Es stellt sich auch die Frage, ob der Ortskern autofrei werden könnte, zum Beispiel in der Form, wie es schon an Markttagen der Fall ist, wo nur noch Anwohner oder Marktbeschicker Auto fahren dürfen.

Dietmar Thönnes: Ökologie und Klimaschutz sind für ihn die dominierenden Themen. Bei neuer Wohnraumgewinnung muss immer ökologische Vertretbarkeit gewährleistet sein. Konkret: PV-Anlagen auf dem Dach, Nahwärmenetz, oder auch Dachbegrünung. Nachhaltigkeit ist aber ein „Querschnittsthema“, das sowohl die Mobilität als auch das Bauen und Wohnen etc. umfasst. Was konkret alles möglich ist, hat ihm sein Engagement für die Initiative „Schapdetten Nachhaltig“ gezeigt. Wichtig: Die Gemeinde müsste sich insgesamt um mehr Fördergelder bemühen. Dafür würde er eine eigene Stelle einrichten.

In welcher Form wollen Sie eine bürgernahe Bürgermeisterin bzw. ein bürgernaher Bürgermeister sein?

Hubert Maas: Er wohnt mitten im Ort, ist immer ansprechbar und möchte eine Politik der „offenen Tür“ pflegen. Das persönliche Gespräch ist ihm sehr wichtig. Er kann nur Entscheidungen treffen, wenn er weiß, was die Bürgerinnen und Bürger wollen. Darüber informiert er sich zurzeit zum Beispiel bei Hausbesuchen. Als Bürgermeister würde er eine Bürgersprechstunde einführen.

Manuela Mahnke: Sie ist für jeden da und „immer ansprechbar“. Außerdem geht sie auf viele Veranstaltungen, um präsent zu sein. Bürgerbeteiligung ist in vielen Bereichen wichtig, es gilt, die verschiedenen Meinungen einzuholen. Andererseits ist der Rat das Gremium, das die Bürger und Bürgerinnen gewählt haben, um ihre Interessen zu vertreten. „Dem muss man dann auch vertrauen“.

Dietmar Thönnes: Bürgernähe bedeutet für ihn vor allem Bürgerbeteiligung. Als Bürgermeister würde er „Bürgerforen“ einrichten, wo Betroffene und Interessierte sich regelmäßig treffen, um ihn zu beraten und um zu erkennen, ob und wo es Probleme gibt. Das gilt besonders auch für Jugendliche. Darüber hinaus sei es ihm wichtig, immer erreichbar zu sein, „schnell zu antworten und immer nah dran zu sein“.