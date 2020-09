Blickpunkt Bürgermeisterwahl Mobilität und Umweltschutz

Am Sonntag (13. September) haben rund 16 000 Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Nottuln die Wahl. Nicht nur den Gemeinderat bestimmen sie für die nächsten Jahre, sondern auch, ob Manuela Mahnke Bürgermeisterin bleibt oder einer ihrer Mitbewerber, Dr. Dietmar Thönnes oder Hubert Maas, ihr Nachfolger wird. Vier Fragen an Bürgermeisterin Manuela Mahnke.