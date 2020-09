Die Aktion „Heimat shoppen“ findet alljährlich in vielen deutschen Städten und Gemeinden statt. Den Startschuss für die Aktionstage 2020 gibt es am kommenden Wochenende. Am Freitag und Samstag (11./12. September) sind auch die Appelhülsener mit dabei.

„Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah?!“ Unter diesem Motto hat der Vorstand des Werberings Appelhülsen die Geschäftsleute problemlos zum Mitmachen animieren können. Schließlich hat die anhaltende Corona-Krise auch in Appelhülsen ihre Spuren hinterlassen. „Klagen hilft uns aber nicht weiter“, unterstreicht Vorstandsmitglied Doris Lenfers . „Daher sind Innovation, Umdenken und Ideenreichtum gefragt.“

Die Marien-Apotheke, Blumen Kötter, Gärtnerei Reher, Görtz-Gerson Getränke, Michael Pieper mit seinem Buch- und Plattenladen, Lenfers wohnen & schenken, Zweirad Hanning, Teka Tiefkühlservice und auch Mahmoud Abdul-Latif mit seinem Schreib- und Versandservice sind bei der Aktion „Heimat shoppen“ mit dabei. Sie machen darauf aufmerksam, dass die Kunden durch ihren Einkauf vor Ort ihr eigenes Lebensumfeld selbst mitgestalten können.

Ziel der von der IHK Nord Westfalen getragenen Aktion „Heimat shoppen“ ist es, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Gastronomen und Dienstleister für die Städte, Gemeinden und Regionen herauszustellen: „Die gewerbliche Wirtschaft leistet mehr als nur die reine Versorgung der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen. Sie sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze. Ihr vielseitiges gesellschaftliches Engagement trägt zur Belebung unserer Städte bei. Dies zeigt sich vielerorts durch die ehrenamtliche oder finanzielle Unterstützung von Schulen, Vereinen und Stadtfesten. Leistungen, die häufig übersehen werden.“

Mit Luftballons, Einkaufstaschen, Flyern, Plakaten und mehr sollen die Kunden zum Nachdenken angeregt werden, was sie mit dem Einkauf vor Ort bewirken.

Passend zum Dorf Appelhülsen wird ihnen an den Aktionstagen ihr Besuch in den Appelhülsener Geschäften mit leckeren Äpfeln versüßt. 500 Stück stellt der Werbering den Mitmachenden zum Verschenken an die Kundinnen und Kunden – solange der Vorrat reicht – zur Verfügung.