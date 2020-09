Den Alarmruf des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (DEHOGA) in dieser Woche können die Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe in der Gemeinde sicher unterstützen. Laut einer Umfrage des Verbandes geht die Branche von Umsatzverlusten in Höhe von 50 Prozent für das gesamte Jahr aus.