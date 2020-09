Eine Sensation

Der Wahlausgang zeigt, welch enormes Vertrauen die Menschen in Thönnes setzen. Und zugleich zeigt der Wahlausgang, wie sehr die amtierende Bürgermeisterin Manuela Mahnke bei der Bevölkerung in Ungnade gefallen ist. Ein Wahlergebnis von nur 17,4 Prozent ist für die Bürgermeisterin ein bitteres Urteil über ihre Amtsführung.

Mit dem Wahlgewinner Dr. Dietmar Thönnes verbinden viele Menschen die große Hoffnung, dass das Rathaus in Nottuln bürgernäher und transparenter wird, gemeindliche Projekte schneller realisiert werden.

Die Erwartungen an den neuen Bürgermeister sind riesig. Mit diesem klaren Bürgervotum kann Dietmar Thönnes selbstbewusst gegenüber dem Rat auftreten. Doch wer den Schapdettener in den vergangenen Monaten kennenlernen durfte, kann darauf vertrauen, dass er das Gespräch mit allen Fraktionen suchen wird, um gemeinsam mit dem Rat möglichst viel für die Menschen in der Gemeinde zu erreichen. Aufgaben gibt es reichlich.