Die Polizei Coesfeld ist am Mittwoch (16. September) verstärkt im Kreisgebiet unterwegs. Die Behörde beteiligt sich an dem Präventionskonzept „Roadpol Safety Days“. Bis zum 22. September (Dienstag) sensibilisieren europaweit Polizisten Verkehrsteilnehmer für eine sichere Fahrweise, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Die Kreispolizeibehörde Coesfeld setzt den Schwerpunkt auf das Thema „Ablenkung im Straßenverkehr“. Detlef Lammers von der Direktion Verkehr erläutert an einem Beispiel, welche Risiken lauern. „Wer während der Fahrt zwei Sekunden aufs Smartphone schaut, legt bei 50 Stundenkilometern 30 Meter im Blindflug zurück.“

Aus beruflicher Erfahrung weiß Lammers, dass einige Verkehrsteilnehmer durch ihr Verhalten in Kauf nehmen, in schwere Unfälle verwickelt zu werden. „Damit riskieren sie die Gesundheit von anderen und die eigene. Und das, weil derjenige unbedingt eine Textnachricht lesen oder telefonieren musste“, sagt Lammers. Er weist darauf hin, dass beim Telefonieren während der Fahrt das Gefahrenpotenzial steigt. „Das ist vergleichbar, als fahre man mit 0,8 Promille im Blut.“

Die Polizei ahndet am Mittwoch die Verstöße konsequent, möchte mit Verkehrsteilnehmern aber auch ins Gespräch kommen, wie Lammers sagt. „Manchmal hilft das schon, jemandem die Gefahren zu verdeutlichen.“ Daher stehe Prävention im Vordergrund. Aus diesem Grund kündige die Polizei die anstehenden Kontrollen an. „Wir hoffen, dass jeder im Straßenverkehr sich seiner Verantwortung bewusst ist – sich selbst gegenüber, seinem Umfeld und den anderen Verkehrsteilnehmern“, sagt Lammers.