Konfirmation im Zeichen der Ökumene

Ihre Konfirmation feiern Jugendliche der Evangelischen Friedens-Kirchengemeinde an den kommenden beiden Samstagen. Die beiden Gottesdienste finden in der katholischen Pfarrkirche St. Martinus statt, da wegen der Corona-Auflagen die evangelische Kirche „Unter dem Kreuz“ zu wenig Platz bietet, berichtet die Ev. Gemeinde.

Die Konfirmandenzeit wurde sehr durch die Corona-Pandemie beeinflusst. So konnten die Jugendlichen seit März nicht mehr zu den Konfi-Treffen zusammenkommen. Die geplante Konfirmandenfreizeit musste ebenso ausfallen wie einige Blocktage und vor allem der Vorstellungsgottesdienst. Kurz vor den Sommerferien hat das Presbyterium entschieden, die Konfirmationen in den September zu legen – in der Hoffnung, dass die Corona-Lage sich bis dahin entspannt hat.

Da die evangelische Kirche „Unter dem Kreuz“ in Nottuln zu wenig Raum bietet, um bei Einhaltung der Hygieneregeln allen Konfirmandinnen und Konfirmanden und ihren Familien Platz zu bieten, hat Pfarrerin Regine Vogtmann bei der katholischen Gemeinde St. Martin gefragt, ob diese ihre Pfarrkirche für die Gottesdienste am 19. und 26. September zur Verfügung stellen würde. Und die Pfarrgemeinde St. Martin reagierte positiv auf diese Anfrage. Pfarrerin Vogtmann und Diakon Ralf Kernbach sind für dieses Zeichen gelebter Ökumene dankbar.

Der Gottesdienst am Samstag (19. September) in St. Martinus beginnt um 16 Uhr. Der Gottesdienst am darauf folgenden Samstag (26. September), ebenfalls in St. Martinus, beginnt um 14 Uhr. Das Presbyterium bittet darum, die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. So muss beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie bei Bewegung innerhalb der Kirche ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Vor und nach dem Gottesdienst dürfen sich keine Menschentrauben vor der Kirche bilden. Leider dürfe im Gottesdienst nicht gesungen werden. Daher werde nach dem Gottesdienst vor der Kirche auf dem Stiftsplatz ein gemeinsames Abschlusslied gesungen, informiert die ev. Gemeinde.

Folgende Jugendliche werden am 19. September konfirmiert: Leonard Borchers, Svenja Kalkbrenner, Leonie Bräck und Nello Arand. Der Gottesdienst wird musikalisch vom Kleinen Ensemble der Gemeinde sowie von Volker Thielke an der Orgel gestaltet.

Am 26. September werden konfirmiert: Ols Bartsch, Vanessa Brinkmann, Marie Louise Denkinger, Gerrit Potthast, Luiz Potthast, Emily Sakakini, Sebastian Schubert, Aron Frye, Helen Schneider, Vanessa Lilienthal und Laura Heitmann. Dieser Gottesdienst wird ebenfalls vom kleinen Ensemble und von Johannes Huck (Orgel) begleitet.