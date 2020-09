Wer am Donnerstagnachmittag in den Werkraum der Liebfrauenschule kam, der vernahm das Rattern einer Nähmaschine, das Summen eines alten Föhns oder leicht blechern klingende Musik, die aus einer kleinen Stereoanlage tönte. Auf den großen Holztischen jede Menge unterschiedliches Werkzeug, eine große Nähmaschine, viele Rollen Garn und mitten dazwischen Handwerker, eine Näherin und die Kunden des „Repair-Cafés“, das zum ersten Mal seit dem Corona-Lockdown wieder stattfinden konnte.

Darüber freuten sich Schulleiter und Hausherr Heinrich Willenborg und vier seiner Schüler, die am Eingang standen und akribisch darauf achteten, dass jeder Kunde die Hände desinfizierte und seine Adresse für die Erreichbarkeit im Falle des Falles hinterließ. „Wir haben uns total gefreut, als die Abfallwirtschaftsbetriebe des Kreises angefragt haben, ob es wieder losgehen kann,“ erzählte Willenborg. „Wir hatten ja ein Hygienekonzept schon in den Sommerferien erarbeitet – und so konnten wir direkt zusagen.“

Auf Kaffee und Kuchen müssen die Kunden allerdings noch verzichten. „Das dürfen wir leider nicht ausgeben“, bedauerte Willenborg. So fehlen den Schülern natürlich auch die Einnahmen, die sie für ihre Abschlussfeier im kommenden Jahr nutzen würden. Aber: „Der eine oder andere lässt nach der Reparatur auch so eine kleine Spende hier“, wusste der Schulleiter.

Die Freude über den Neustart des Repair-Cafés teilte auch Birgit Schlütter von „Nottuln Nachhaltig“. „Ich bin richtig froh, dass es wieder losgeht. Ich weiß von anderen Repair-Cafés, dass recht viel los war, denn während der Coronazeit haben viele ihre Wohnung entrümpelt und dabei das eine oder andere Teil zum Reparieren gefunden.“

So war es auch am Donnerstag. Ludger Rönnebäumer war schon zum dritten Mal dabei und hatte gut zu tun. Der Hobbylandwirt ist ein Allroundtalent. „Ein Landwirt muss alles können“, schmunzelte er und machte sich an den defekten Föhn, den die Agenda-Beauftragte der Gemeinde, Carola König, dabei hatte. Sie war auch froh, dass das Repair-Café nun wieder regelmäßig stattfindet. Der nächste Termin ist am 12. November von 15.30 bis 18 Uhr in der Liebfrauenschule.