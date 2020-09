„Blues be good to me“, tönt die markante Stimme von Todor „Tosho“ Todorovic durch den großen Saal der Alten Amtmannei. Frei übersetzt kann es auch heißen: „Der Blues tut mir gut.“ Und er tat am Samstagabend nicht nur dem Vollblutmusiker der Band „Blues Company“ gut, sondern auch dem begeisterten Nottulner Publikum. Der Verein „Blues in Nottuln“ hatte zum ersten Konzert nach dem Corona-Lockdown eingeladen – und viele waren gekommen.

Bevor jedoch überhaupt eine Karte für das Konzert verkauft werden konnte, musste ein Hygienekonzept aufgestellt werden. „Das haben wir aber hinbekommen“, erzählte Vorsitzender Martin Uphoff . „Und ein Dankeschön geht da auch an das Ordnungsamt der Gemeinde Nottuln, das uns da voll unterstützt hat“, fügte er erleichtert hinzu. So fanden sich dann zum Konzert nicht nur – akribisch abgezählte – Blues-Liebhaber aus Nottuln ein, sondern auch Gäste aus den Niederlanden, Bielefeld und Mühlheim.

Blues Company sorgt für mitreißenden Abend 1/24 Blues Company and the Soul Sistaz: Sedra Devran. Foto: Iris Bergmann

Den Organisatoren von Blues in Nottuln war es gelungen, die Blues Company nach Nottuln zu holen. Die Band ließ es in der Alten Amtmannei krachen. Foto: Iris Bergmann

Blues Company and the Soul Sistaz: Maria Nicolaidis. Foto: Iris Bergmann

Blues Company: Tosho Todorovic in Aktion. Foto: Iris Bergmann

Blues Company: Arnold Ogrodnik (Bass und Keyboard). Foto: Iris Bergmann

Blues Company and the Soul Sistaz: Sedra Devran. Foto: Iris Bergmann

Blues Company and the Soul Sistaz: Sedra Devran. Foto: Iris Bergmann

Blues Company: Mike Titré beherrschte die Mundharmonika. Foto: Iris Bergmann

The Blues Company and the Soul Sistaz: Seda Devran (li.) und Maria Nicolaidis. Foto: Iris Bergmann

Blues Company: Arnold Ogrodnik (Bass und Keyboard). Foto: Iris Bergmann

Blues Company: Florian Schaube (Drums). Foto: Iris Bergmann

Blues Company: Tosho Todorovic in Aktion. Foto: Iris Bergmann

Blues Company: Tosho Todorovic in Aktion. Foto: Iris Bergmann

Blus Company and The Fab. BC Horns: Uwe Nolopp (Trompete). Foto: Iris Bergmann

Blues Company: Florian Schaube (Drums). Foto: Iris Bergmann

Blues Company: Mike Titré beherrschte die Mundharmonika. Foto: Iris Bergmann

Blues Company und The Fab. BC Horns: Uwe Nolopp (Trompete) und Volker Winck (Saxofon). Foto: Iris Bergmann

Ganz besonders im Fokus steht bei der „Blues Company“ Frontman und Sänger „Tosho“ Todorovic. Er war es, der 1976 die Band gründete. „Wenn mir damals einer gesagt hätte, dass ich fast 45 Jahre später immer noch auf der Bühne stehe und Musik mache, hätte ich geantwortet: Lass man stecken, erstmal eine Weile Musik machen und dann schauen wir weiter“, erzählt er lachend im WN-Gespräch. Inzwischen hat er mit der Band rund 4000 Konzerte in 14 Ländern gegeben. Sogar einen Auftrag aus Hollywood hat der Musiker bekommen. „Die wollten einen Song als Filmmusik von mir“, erinnert sich „Tosho“. 65 Jahre alt ist er nun. Und während andere in diesem Alter in Rente gehen, legt der Gitarrist mit dieser unverwechselbar markanten Stimme erst so richtig los.

Das Publikum in der Alten Amtmannei musste zwar sitzen, aber das hielt viele nicht davon ab, mit den Füßen oder gar mit dem Oberkörper den mitreißenden Rhythmus des Blues im Takt mitzugehen. Ehrensache, dass die Songs fast alle eigene Kompositionen sind.

Mike Titré, der Engländer mit inzwischen deutschen Pass, an der Mundharmonika oder auch der Gitarre stand „Tosho“ in nichts nach und begeisterte die Fans. Ergänzt wurde die „Blues Company“ von „The Fab. BC Horns“, das waren Volker Winck am Saxofon und Uwe Nolopp mit der Trompete. „The Soul Sistaz“, die stimmgewaltige Seda Devran und Maria Nicolaidis, rundeten den perfekten Blues-Abend charmant ab.

Übrigens: Das nächste Konzert von Blues in Nottuln wird am 24. Oktober (Samstag) stattfinden. Fünf Bands verschiedener Genres treten dann in oder (bei gutem Wetter) vor der Alten Amtmannei auf.