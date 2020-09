Der heute 61-jährige Richard Lichter aus Appelhülsen feierte nun sein 30. Firmenjubiläum bei dem Nottulner Unternehmen Giesker & Laakmann. Er erinnerte sich sehr gut an die Anfangszeit zurück: „Auf dem Schützenfest sprach mich ein Bekannter an, dass bei Giesker & Laakmann noch zwei Fahrer gesucht werden und ob ich nicht Lust hätte, dort einen Lkw zu fahren. Kurz darauf folgte das Vorstellungsgespräch, einen Arbeitsvertrag gab es nicht, damals zählte noch das Wort und der Handschlag mit dem damaligen Geschäftsführer Hugo Laakmann.“

Das Anlernen auf das neue Fahrzeug übernahm der heutige Geschäftsführer Hubert Laakmann , damals 26 Jahre jung, an einem Samstagmorgen. „Da wurden kurz die Handgriffe erklärt und eine Runde durch Nottulns Landschaft gedreht, und schon durfte ich montagmorgens mit meinem neuen Arbeitsgerät alleine losfahren“, erzählt Lichter. Vor Aufregung nassgeschwitzt, steuerte der damals 31-Jährige die Sattelzugmaschine mit Tieflader und Überbreite über die Straßen. Alles ging gut und der Grundstein für eine lange Betriebszugehörigkeit war gelegt.

In den vergangenen drei Jahrzehnten hat der Arbeitsjubilar so einiges in der Firma erlebt: Das Unternehmen ist gewachsen, von damals 27 Lkw auf knapp 100 ziehende Einheiten. In 30 Jahren hat er die dritte Generation mit Hubert und Bernd Laakmann begleitet, die vierte Generation steht in den Startlöchern. „Für die Nachfolgegeneration sind die Geschichten aus dem Nähkästchen immer besonders interessant“, sagt Bernd Laakmann Junior. „Richard ist eine Art Zeitzeuge für unsere Firmengeschichte, es ist immer spannend, den Erzählungen zu folgen. Wir fünf Nachfolger waren zu seinem Eintrittsdatum noch nicht mal alle auf der Welt.“

Richard Lichter reiht sich nun unter die fünf betriebsältesten Mitarbeiter ein, die bereits über 30 Jahre die Unternehmensgeschichte mitschreiben. Treu geblieben ist der ambitionierte Berufskraftfahrer immer dem Sattelzug, eine Umstellung auf Gliederzug wäre nichts für ihn gewesen. Seit neun Jahren ist er nun mit dem Rolllader unterwegs, ein Auflieger mit Kranaufbau, welcher sich auf der Ladefläche vor und zurückfahren lässt. Die einzige Voraussetzung für diesen Wechsel war damals der Einsatz im Nahverkehr, sodass der Appelhülsener abends die Zeit mit Frau und Sohn verbringen kann.

Und nicht nur das Arbeitsjubiläum wird in diesem Jahr gefeiert, im Dezember feiern seine Frau und er auch das 30-jährige Ehejubiläum. Zwei Jahre wird er Giesker & Laakmann noch zur Seite stehen und seinen Truck über die Straßen lenken, danach möchte er die 450 PS gegen ein E-Bike tauschen und es ruhiger angehen lassen.