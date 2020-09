Demo in Dülmen

Unter dem Motto „#KeinGradWeiter“ führt die Klimaschutzbewegung Fridays for Future am Freitag (25. September) weltweit Demonstrationen durch. Im Kreis Coesfeld findet eine Demonstration in Dülmen statt, informiert die Ortsgruppe Nottuln. Alle Einwohner sind eingeladen, daran unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen teilzunehmen.

„Durch die Corona-Krise ist die Klimakrise ein wenig in den Hintergrund geraten, was aber nicht heißt, dass das so bleibt. Wir wollen darauf aufmerksam machen, dass – trotz Corona – die Erderwärmung immer noch steigt, die Brände an der amerikanischen Westküste sind eines der Beispiele dafür“, erklärt die Ortsgruppe Nottuln. Corona sei genauso als eine Krise zu sehen, wie die Klimakrise, die es zu bekämpfen gelte. Schon während der Corona-Krise habe Fridays for Future die Füße nicht stillgehalten und unter dem Motto „#FightEveryCrisis“ Netzstreiks und Live­streams als Ersatz für Demonstrationen veranstaltet. „Genauso wollen wir auch die Zukunft mit Corona gestalten – neben der einen Krise gilt es jetzt auch einer anderen Krise entgegenzuwirken. Doch davon wollen wir uns nicht aufhalten lassen, wir demonstrieren weiter, nur eben unter Corona-Auflagen“, erklärt die Nottulner Gruppe. Während der Demo gelte Maskenpflicht, 1,5 Meter Abstand zwischen den Demonstranten und zehn Meter Abstand zwischen Demonstrationsgruppen mit 50 Demonstranten.

Die Demonstration startet am Freitag (25. September) um 16.15 Uhr am Dülmener Bahnhof.

„Es gilt, nicht einfach stillzuhalten, nur weil jetzt ein weiteres Problem dazugekommen ist. Sowohl Corona als auch der Klimawandel sind real und müssen gemeinsam bekämpft werden!“, betont Pauline Dziewas, Mitwirkende im Organisationsteam der Ortsgruppe Fridays for Future Nottuln.