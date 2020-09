Letztlich geht es nur um ein paar Natursteine, um Sand, Splitt und Schotter. Nichts Ungewöhnliches, möchte man meinen. Doch an der Einmündung der gepflasterten Domherrengasse in die asphaltierte Schlaunstraße im Nottulner Ortskern ist das zu einem Problem geworden. Dort haben sich trotz vorheriger Reparaturmaßnahmen erneut Pflastersteine aus der Bettung gelockert. „Ja, da werden wir noch einmal ran müssen“, bestätigt Dipl.-Ing. Daniel Krüger von den Gemeindewerken Nottuln, der für die örtlichen Straßen zuständig ist.

Mit der beauftragten Firma steht die Gemeinde im engen Kontakt. Der Termin, wann die Arbeiten durchgeführt werden, ist aber noch offen, da die Firma derzeit auch zahlreiche andere Aufträge abzuarbeiten hat.

Im Einmündungsbereich der Domherrengasse haben sich schon wieder die Pflastersteine gelockert. Foto: Ludger Warnke

Seitdem der Einmündungsbereich der Domherrengasse im Herbst 2019 im Zuge der Bauarbeiten für den zweiten Abschnitt des Projektes „Barrierefreier Ortskern“ neu gepflastert wurde, gibt es Probleme. Und alle bislang durchgeführten Reparaturen erwiesen sich nicht als dauerhafte Lösungen. Das in ungebundener (offener) Bauweise verlegte Pflaster kommt offenbar mit den auftretenden Schub- und Zugkräften des dort ein- und ausfahrenden Kfz-Verkehrs nicht zurecht. „Deshalb soll das Pflaster dort noch einmal neu, dann aber in gebundener Bauweise verlegt werden“, erläutert Krüger. Dann werden – vereinfacht gesagt – die Pflastersteine in Beton gesetzt und die Fugen mit einem stabilen Fugenmaterial geschlossen. Rund 10 000 Euro, so schätzt Krüger, wird die Gemeinde dafür ausgeben müssen.

Die Gemeinde hofft, das die beauftragte Firma möglichst bald die Arbeiten durchführen wird. Die eigentlichen Bauarbeiten werden wohl nur eine Woche dauern. „Aber nach der Norm muss die Betonbettung anschließend 28 Tage aushärten, um ihre volle Festigkeit zu erhalten“, erläutert Krüger. So lange bliebe dann auch der Einmündungsbereich für den Verkehr gesperrt.

Als Ersatzzufahrt dient die bereits angelegte Aufpflasterung neben dem Einmündungsbereich, die derzeit von Absperrbaken eingezäunt ist.