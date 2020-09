Wenn der Smiley grün aufleuchtet und sein lachendes Gesicht zeigt, dann ist alles in Ordnung. Zumindest was das Tempo des Fahrzeugs angeht, das gerade von der Geschwindigkeitsmessanlage der Gemeinde erfasst worden ist. Aktuell steht dieses Display, das die Gemeinde vor allem in Tempo-30-Zonen einsetzt, nun in der Steinstraße in Nottuln.