„Inzwischen haben wir sechs Pfandflaschencontainer in Nottuln, Appelhülsen und Havixbeck aufgestellt, um leere Plastikpfandflaschen und Pfanddosen dort zu sammeln“, berichtet Hubert Laakmann , 1. Vorsitzender des Vereins „Ein Lächeln für Togo“. Mit dem Erlös aus dem Pfand kann der Verein Hilfsmaßnahmen für das von ihm unterstütze Waisenkinderdorf in Badja/Yovokope in Togo finanzieren. „Ich bin mir nicht sicher, ob es etwas Vergleichbares in Deutschland überhaupt gibt“, überlegt Hubert Laakmann.

Für die Sammlung der Plastikpfandflaschen und Pfanddosen nutzt der Verein Container, die baugleich mit typischen Altkleidercontainern sind. Deshalb hat der Verein eine besondere Bitte an alle, die helfen möchten: „Schön wäre es, wenn hier keine Altkleider eingeworfen werden, sondern wirklich nur Plastikpfandflaschen und Dosen“, wünscht sich Laakmann. Altkleidung könne ein „Lächeln für Togo zwar auch verwerten, „dafür haben wir aber an zwei Standorten extra Container stehen“, informiert der Vorsitzende.

Die Standorte der Pfandcontainer sind in Appelhülsen an der Kirche (dort steht auch ein Altkleidercontainer), in Nottuln am Sportpark/Wellenbad, Buckenkamp, Gewerbegebiet Liebigstraße/Ecke Otto-Hahn-Straße (dort steht ebenfalls ein Altkleidercontainer) und gegenüber vom Rupert-Neudeck-Gymnasium sowie in Havixbeck am Parkplatz Schmitz Kamp.

Die gesammelten Pfandflaschen werden nach 0,15-und 0,25-Cent-Flaschen sortiert und dann an den Getränkehandel Neuhaus in Nottuln übergeben, der den Verein unterstützt. Der Erlös ist für das Waisenkinderdorf in Togo bestimmt. Weitere Informationen im Internet.