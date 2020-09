Noch am vergangenen Freitag sind wieder weltweit Menschen, vor allem junge Leute, auf die Straße gegangen und haben für den Klimaschutz demonstriert. Das Thema beschäftigt auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b des Rupert-Neudeck-Gymnasiums. Sie möchten den Menschen in der Gemeinde einen Impuls geben, über den Klimaschutz nachzudenken und eigenen Anstrengungen zu unternehmen. Dafür haben sie sich die Aktion „Klimapoesie“ ausgedacht.

Die WN-Lokalredaktion unterstützt das Engagement der Schülerinnen und Schüler gerne. Vom heutigen Montag bis zum Freitag (2. Oktober) einschließlich veröffentlicht die Redaktion jeden Tag auf der ersten Nottulner Seite ein Klimagedicht der Schüler.

Diese von den Schülern selbst geschriebenen Gedichte sind mal traurig, mal besorgt – und immer reflektiert. Kein Wunder, denn im Erdkundeunterricht haben sie sich intensiv mit den eigenen Fragen zum Klimawandel auseinandergesetzt, haben gelernt, wie der an­thropogene Treibhauseffekt funktioniert, was der Golfstrom ist, und können die Bedrohung der Niederlande durch den steigenden Meeresspiegel abschätzen.

Mit ihrer letzten Frage hielten die Schüler der Gesellschaft den Spiegel vor: Warum wird so wenig für den Klimaschutz getan, wenn man doch bereits so viel über die negativen Folgen des Klimawandels weiß? Dazu befragten Sie im Homeschooling Freunde und Bekannte. Und das Ergebnis war ernüchternd: Wenige möchten sich einschränken, wenige möchten ihre Gewohnheiten ändern, Bequemlichkeit steht an erster Stelle. Das machen auch die Gedichte deutlich als Anklage einer Generation, die informiert und aufgeklärt ist und erschrocken auf die eigene Zukunft schaut.

In den großen Pausen in dieser Woche tragen die Schülerinnen und Schüler das Tagesgedicht auch auf dem Schulhof vor. Im Rahmen der Aktion „School change – not climate change“ möchten sie sich damit für einen Klimaschutzwettbewerb der BUNDjugend bewerben. Die Gedichte werden auch über das Internet verbreitet, einige Schüler haben außerdem Klimaschutz bewusst vorgelebt, indem sie eine Woche auf Autofahrten, Strom oder Fleisch verzichtet haben.