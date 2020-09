Die Evangelische Friedens-Kirchengemeinde feierte Konfirmation in der St.-Martinus-Kirche. Ols Reinhard Bartsch, Vanessa Brinkmann , Marie– Louise Denkinger , Gerrit Potthast, Luiz Potthast, Emily Sakakani, Sebastian Schubert, Aron Frye, Helen Schneider und Laura Heitmann wurden am Samstag konfirmiert.

Nach dem Einzug der Konfirmanden in die Kirche feierten sie mit Pfarrerin Regine Vogtmann und Diakon Ralf Kernbach sowie ihren Familien einen feierlichen Gottesdienst. Wie schon am letzten Samstag fand der Gottesdienst in der katholischen St. Martinus-Pfarrkirche statt.

Musikalisch begleitet wurden sie dabei vom „Kleinen Ensemble der Gemeinde“ und Johannes Huck an der Orgel. Das Grußwort des Presbyteriums sprach Presbyterin Christina Saatkamp.