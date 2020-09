Karnevalsschlager für die Löwenabwehr

17 471 Kilometer in 576 Tagen mit der Leeze um den Globus zu reisen, das ist ganz sicher kein Projekt für Warmduscher. „Am Rande der Komfortzone braucht es immer Mut“, so die beherzte Empfehlung von Magda Mayerhoffer , die zusammen mit ihrem Partner Manu Winkler am Freitagabend am Longinusturm ein interessiertes Publikum schwer begeisterte.

Zwei kurzweilige Stunden präsentierten die Leezen-Helden eine technisch sehr abwechslungsreiche und inhaltlich sehr faszinierende Multimediashow zu ihrer Weltreise durch 29 Länder. Die Gäste ihrerseits hatten sich gut präpariert – mit warmer Winterjacke, Decke und Mütze – wohlwissend, dass sie Ende September „buoben an’n Torn“ keine sommerlichen Temperaturen mehr erwarten. Gastronom Wilhelm Wesseln zeigte sich mit seinem Getränkeangebot entsprechend flexibel und bot in der Pause wärmenden Glühwein mit Schuss an.

So konnten die Zuschauer beim Verkosten von Weinbergschnecken in Bulgarien und Heuschrecken in Asien - fast hautnah – dabei sein. 19 Monate war das Paar nachhaltig und minimalistisch mit Fahrrad und Zelt unterwegs. „Anfangs hat es echt Überwindung gekostet, bei den Menschen nach einem Zeltplatz auf ihrem Grundstück anzufragen“, so Magda Mayerhoffer. „Dann wurde es immer einfacher. Wir haben nur einmal eine Absage bekommen, weil es da gerade familiär nicht passte.“ Die zwei machten unterwegs durchweg gute Erfahrungen in ihren Begegnungen. „Wenn man auf die Menschen zugeht und sie anspricht, kommen sie einem auch freundlich entgegen“, so Manu Winkler.

Im Iran lud ein Autofahrer sie quasi im Vorbeifahren zu sich nach Hause ein und überließ den beiden gleich für einigen Stunden sein Haus. In Dubai wurden sie von Sheik Awad auf der Straße entdeckt und gleich für das von ihm organisierte „Travel Festival“ ins Boot geholt. Auf ihrem Trip durch Afrika hielten sie sich bei ihrer Nachttour die Löwen mit lauten kölschen Karnevalsschlagern vom Leib. „Eigentlich waren da für unsere Tagesroute 80 Kilometer durch einen Naturpark anvisiert. Aber leider ergab sich am Abend keine sichere Möglichkeit ein Zelt zu platzieren, so dass wir weitere abenteuerliche 90 Kilometer in die Pedale treten mussten, bis wir eine sichere – umzäunte – Polizeistation erreicht haben“, so Magda Mayerhofer. Tatsächlich sei das Internet unterwegs überall sehr gut gewesen, teilweise „sogar besser als bei uns hier“, so Manu Winkler schmunzelnd.

Nach spannenden 120 Minuten und zum Teil Verkostung von getrockneten Heuschrecken – „einem Super-Protein-Lieferanten“, so Magda Mayerhoffer – rollten die Gäste tief beeindruckt ihre Decken wieder zusammen und verabschiedeten sich. Einige von ihnen bedachten die Engagierten von „Kunst & Kultur Nottuln“ am Ende der diesjährigen drei Vorstellungen im Pavillon noch mit entsprechendem Lob: „Ihr habt echt ein gutes Programm zusammengestellt!“ Anerkennung wie diese „ist uns das schönste Dankeschön für unsere ehrenamtliche Arbeit“, freute sich die Vorsitzende Ulla Wolanewitz.

Wer diese einzigartige Multimediashow verpasst hat, kann sich am 7. Oktober (Mittwoch, 20.15 Uhr) diese Weltreise im Cineplex in Münster anschauen. Und, so betont der Verein Kunst & Kultur: „Der Vortrag eignet sich auch ganz besonders für Schülergruppen, weil es einfach ein Toller Mut-mach-Vortrag und eine motivierende Aufforderung ist, mit wenig auszukommen und dem Leben mit Achtsamkeit zu begegnen und es entsprechend zu genießen.“