„Alles in allem haben wir das wunderbar umsetzen können“, freute sich Andrea Aupers. Die Nottulner Künstlerin und Initiatorin der Aktion „U#welt u#gestalten“ war sichtlich begeistert. Zu Recht, denn sowohl die Ausstellung in den verschiedenen Geschäften in Nottuln als auch der Abschluss in der Pfarrkirche St. Martinus zogen die Bürgerinnen und Bürger an.