Der in Saint-Amand-Montrond, Nottulns Partnerstadt in Frankreich, geborene 28-jährige Julian Alaphilippe ist am Wochenende in Imola (Italien) Weltmeister der Straßenradfahrer geworden. „Loulou“, wie ihn seine Freunde nennen, hat damit den größten Erfolg seiner Karriere eingefahren. Bereits bei der diesjährigen Tour de France trug er drei Mal das Gelbe Trikot.

Mit ihm freut sich nicht nur ganz Frankreich, sondern auch das Nottulner Partnerschaftskomitee. „Ich verfolge als Radenthusiast die Erfolge von Julian schon länger. Sie sind auch immer ein Gesprächsthema im radsportbegeisterten Saint-Amand-Montrond“, verrät der Vorsitzende des Nottulner Komitees, Günter Dieker , in einer Pressemitteilung.

Die Kontakte von Julian Alaphilippe in seine Geburtsstadt sind noch vielfältiger Art. Sein Bruder und Trainer, Franck Alaphilippe, lebt in Saint-Amand-Montrond. Julian selbst fährt auch gerne bei Ausfahrten des dortigen Radsportvereins mit, wenn es die Zeit erlaubt.

Weltmeister Julian Alaphilippe mit Marie-Thérèse Gaillard (rechts). Foto: Sammlung Günter Dieker

„Es ist schon etwas Besonderes, wenn ein Weltmeister aus so einem kleinen Ort wie Saint-Amand-Montrond kommt. Ich habe immer wieder festgestellt, dass er Thema in geselligen Runden ist. Dies war auch bei meinem diesjährigen Urlaub im Cher so“, berichtet Dieker und fügt hinzu: „Tatsächlich kenne ich sogar die Hebamme, die Julian auf die Welt half. Marie-Thérèse Gaillard, Mitglied auch im Partnerschaftskomitee unserer Partnerstadt, berichtet immer wieder stolz, dass sie die erste Frau war, die Julian erblickt hat.“

Die 77-Jährige hat hierzu schon viele Interviews in verschiedenen französischen Medien gegeben. Sie verfolgt die sportlichen Erfolge und gab in einem Interview des Radiosenders „France Bleu“ zu, dass sie beim Sieg am Sonntag vor Freude geweint habe.

„Wir werden sicher weiter die Karriere dieses Energiebündels verfolgen. Vielleicht sehen wir ihn ja auch einmal hier beim Münsterland-Giro“, so Günter Dieker abschließend.