Große Erleichterung an der Liebfrauenschule: „Es sieht momentan so aus, als seien wir mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Thorsten Heck, stellvertretender Schulleiter, im WN-Gespräch. An der Bischöflichen Sekundarschule ist kein weiterer Fall einer Corona-Infektion bekannt (Stand Freitagmittag).