Äpfel, Birnen, Getreide, Rüben, Kürbis, Kohl und vieles mehr lagen in Körben und Eimern vor dem Altar in der St.-Bonifatius-Kirche. Von draußen war das Rauschen des Regens zu hören. Die Schapdettener, die sich zum Erntedankgottesdienst einfanden, klappten ihre nassen Schirme zusammen. Eigentlich sollte es goldenes Oktoberwetter sein und der Gottesdienst unter freiem Himmel stattfinden. „Ich habe das schon geahnt“, seufzte Hugo Sandmann . „Deshalb hatten wir sicherheitshalber auch schon den Aufbau in der Kirche geplant.“

Wir, das waren die Mitglieder des Heimatvereins Schapdetten, des Landwirtschaftlichen Ortsvereins (LOV), der Landfrauen, der Chorgemeinschaft, der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) und der Kolpingsfamilie. Sie alle hatten ihren Anteil an der Vorbereitung des Erntedankgottesdienstes, der auf Plattdeutsch gehalten wurde. Lektorin war Martha Storp, sie hatte den Ablauf zusammengestellt und eröffnete den Erntedankreigen. Dechant Norbert Caßens spendete unter anderem den Segen für die Feldfrüchte. Sängerinnen und Sänger der Chorgemeinschaft Schapdetten unter der Leitung von Friederike Matt sorgten für die musikalische Begleitung.

Die Predigt hielt Hugo Sandmann vom Heimatverein und er fragte: „Is die Fier dütt Jaor üöwerhaupt anbracht oder laot wi se eenfak uutfallen?“ (Ist die Feier in diesem Jahr überhaupt angebracht oder lassen wir sie einfach ausfallen?) Schließlich sei in den letzten Monaten viel Schlimmes geschehen: Orkane in Mittelamerika, Überschwemmungen in Asien, Eisschmelze am Nordpol und nicht zuletzt die Corona-Pandemie, die das Leben sehr stark eingeschränkt und so manchen gar arbeitslos gemacht habe.

„För all dat süelt wi nu auk nao ‚Danke‘ säggen?“, fragte Sandmann und gab die Antwort: „Jau.“ Denn der Herrgott habe den Menschen den Auftrag gegeben, seine Schöpfung zu nutzen aber auch zu bewahren. Jeder auf seine Art. Die Menschen haben sich Wohlstand geschaffen und in diesem Frühjahr wieder die Aussaat für einen gute Ernte gelegt. „Drüm, bi aals Guete und all dat Laige wat us dütt Jaor üöwerkouemen is, laot us män getrost ussen Hiärgoud ‚Danke‘ säggen.“ Denn, wenn wir es uns mal genau anschauen, seien wir doch noch ganz ordentlich über die Zeit gekommen, meinte er.