Die Steverschule bekam nun Besuch von der Rollenden Waldschule der Kreisjägerschaft. Die Schülerinnen und Schüler haben Tiere kennengelernt, die im Wald, auf den Wiesen und auf den Feldern leben, berichtet die Schule. Anschaulich wurde besprochen, wie die heimischen Tiere wie Fuchs, Reh, Wildschwein oder Uhu leben.

Beim Besuch der Rollenden Waldschule lernten die Schülerinnen und Schüler heimische Tiere kennen. Foto: Steverschule Kreis Coesfeld

Aufgerüttelt hat die Schüler der Klasse 5 b insbesondere der Bericht von Maria Weckendorf über die Auswirkungen des Mülls, der rund um den „McDonalds“ in Nottuln achtlos an den Straßenrand geworfen wird. Die Tiere, insbesondere die Füchse, fressen diese Essensreste mitsamt der Verpackung auf und sterben dann qualvoll aufgrund des unverdaulichen Plastiks.

Entschlossen, etwas gegen dieses Problem zu tun, sammelten die Schüler der 5b rund um die Steverschule am Niederstockumer Weg Müll auf. Entsetzt ist die Klasse darüber, was die Menschen alles in die Natur werfen, berichtet die Schule weiter. Die Schüler sammelten insgesamt vier Mülltüten voll. Aufgesammelt wurden beispielsweise eine alte Spielekonsole, alte Bilder, viele Glasscherben, Zigaretten und viel Plastik in Form von Verpackungsmüll.