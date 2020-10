Mut kann man lernen und tut gut

„Mut tut gut“, so hieß es seit Anfang September jede Woche für jeweils vier Stunden in der Astrid-Lindgren-Schule. Die Zweitklässler der Nottulner Grundschule nahmen an dem gleichnamigen spielerischen und kreativen Projekt zur Förderung des sozialen Miteinanders teil. Durchgeführt wurde dieses vom Arbeitskreis Soziale Bildung und Beratung e.V.

Wie die Schule in einer Pressemitteilung berichtet, lernten die Schülerinnen und Schüler, „Situationen zu erkennen, die Mut erfordern“. Sie erkannten dabei auch, dass Mutigsein auch heißen kann, Nein zu sagen, wenn man etwas nicht möchte oder es einem zu gefährlich erscheint. Sie setzten sich mit eigenen Stärken und Schwächen auseinander, konnten ihre eigenen Bedürfnisse äußern, aber sollten auch lernen, die Gefühle der Mitschüler wahrzunehmen und zu achten. „Die Mädchen und Jungen entwickelten spielerisch konstruktive Lösungen in Streitsituationen, um körperliche Gewalt zu vermeiden“, berichtet die Astrid-Lindgren-Grundschule.

Die Handpuppen Susi und Mäxchen begleiteten die Kinder in jeder Trainingseinheit. Foto: Astrid-Lindgren-Schule

Besonders gut kamen die Handpuppen Susi und Mäxchen bei den Kindern an. Die Beiden begleiteten die Kinder in jeder Trainingseinheit und stellten ihnen besondere Situationen vor, für die die Kinder nach Lösungen suchen mussten. Daraus ergaben sich vielfach Regeln und Vereinbarungen für den Umgang der Mädchen und Jungen untereinander.

Ganz besonders gefallen hat den Schülerinnen und Schülern das Stehen auf einem riesigen, aus Holz hergestellten A. Bei dieser kooperativen Übung sicherten vier Kinder mit Seilen einen Mitschüler, der sich wagemutig auf das wackelige Holzgestell stellte. Es erforderte einerseits Mut, sich auf das A zu stellen, andererseits aber auch verlässliche und verantwortungsbewusste Mädchen und Jungen, die den Mitschüler sicherten. In dieser Übung erfuhren die Kinder besonders intensiv, dass Zusammenarbeit weiter führt als Einzelkämpfertum.

„Wir sind der Gelsenwasser AG sehr dankbar, die das Projekt finanziert hat. Es kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Durch Corona wurden die jetzigen Zweitklässler im vergangenen Schuljahr bereits nach einem halben Jahr Schule aus einer Phase herausgerissen, in der die Kinder gerade begonnen hatten, eine Klassengemeinschaft zu werden. Das Projekt trägt dazu bei, sich als Klasse wieder neu zu finden“, freut sich Konrektorin Marion Roperz.

Die Gelsenwasser AG finanzierte der Schule bereits einige nachhaltige Projekte durch ihre Initiative „Bildung von Klein auf“, heißt es abschließend.