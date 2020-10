Das laufende Geschäftsjahr 2020 ist auch bei der Volksbank Nottuln von den wirtschaftlichen Auswirkungen und den Herausforderungen der Corona-Pandemie geprägt. Gleichwohl blicken Vorstandssprecher Martin Herding und seine beiden Vorstandskollegen Martin Aldenhoff und Egbert Messing im Vorfeld der wegen Corona auf den 6. Oktober (Dienstag) neu terminierten Vertreterversammlung mit Blick auf die Geschäftsentwicklung in 2019 optimistisch in die Zukunft. Dennoch sehen sich die drei Vorstände aufgrund der derzeitig Rahmenbedingungen (z.B. Niedrigzinsniveau) vor großen Herausforderungen.

„In 2019 haben wir unterstützt durch die IT-Systemumstellung wie in den Vorjahren ein zufriedenstellendes Ergebnis erwirtschaftet und eine solide Grundlage, auf die wir jetzt bauen können“, erklärte Vorstandssprecher Martin Herding. „Durch unser genossenschaftliches Wertesystem und der hohen Verantwortung für die Menschen und die Wirtschaft in der Region sind wir in der Lage, auch denkbar schwierige Zeiten gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Kunden zu meistern.“

Deutliche Zuwächse verzeichnete die Volksbank laut Pressemitteilung in allen wichtigen Bereichen und setzte damit ihren Wachstumstrend fort. So wuchs die Bilanzsumme um 4,4 Prozent auf nunmehr 508,7 Millionen Euro. „Dies ist im Wesentlichen auf das ebenfalls deutliche Plus im Kredit- und Einlagengeschäft zurückzuführen“, verdeutlichte Martin Herding. So steigerte die Volksbank ihr Kreditgeschäft über alle Kundengruppen hinweg über Plan um 5,1 Prozent auf 360,7 Millionen Euro. Gleichzeitig nahmen die Kundeneinlagen auf Giro-, Festgeld- und Sparkonten mit 364,1 Millionen Euro um 4,7 Prozent zu.

Wachstumsmotor im Kreditgeschäft war vor allem der Immobilienbereich. Martin Herding: „Wir konnten vielen jungen Familien in den vier Neubaugebieten in Buldern, Lette, Nottuln und Rorup zum Eigentum verhelfen und den gewerblichen Unternehmen durch die Finanzierung neuer Produktionsstätten Wachstumsperspektiven eröffnen.“ Darüber hinaus war die Volksbank ihren Kunden bei der Beschaffung zinsgünstiger Förderkredite behilflich. Die Gesamtsumme beläuft sich auf 8,5 Millionen Euro. Zusätzlich haben die Berater der Volksbank Wohnungsbaudarlehen in Höhe von insgesamt 15,2 Millionen Euro an Partnerunternehmen in der genossenschaftlichen Finanzgruppe vermittelt.

Über den Erwartungen verlief auch das Einlagengeschäft. Hier setzte sich angesichts der extrem niedrigen Zinsen der Trend der Vorjahre fort. So sind die täglich fälligen Einlagen im Vorjahresvergleich um 9,1 Prozent gestiegen. Dagegen sind Einlagen mit vereinbarter Lauf-zeit oder Kündigungsfrist um 10,3 Prozent gefallen. „Sicherheit wird von unseren Kunden großgeschrieben“, kommentierte Vorstand Martin Aldenhoff die Situation. „Wir werden weiterhin als sicherer Hafen und vertrauensvoller Finanzpartner gesehen.“

Das zeigt sich auch im weiteren Anlageverhalten. Martin Aldenhoff: „Im Zuge unserer ganzheitlichen Beratung legen viele Kunden Wert auf Diversifizierung. So haben Geldanlagen in Wertpapiere, Fonds, Aktien und Zertifikaten nochmals an Bedeutung gewonnen.“ Das Volumen der von der Volksbank betreuten Geldanlagen erhöhte sich in 2019 auf 601,1 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 8,0 Prozent. Die Gesamtheit aller Einlagen und Kredite, inklusive der betreuten Produkte der Verbundpartner, stieg damit auf 1,1 Milliarden Euro.

Mit einem Jahresüberschuss von über 965 000 Euro schließt die Volksbank Nottuln das Geschäftsjahr 2019 ab. Dieses gute Ergebnis setzt die Bank – vorbehaltlich des Beschlusses der Vertreterversammlung – in die Lage, wiederum eine Dividende von 4,0 Prozent an die über 11 000 Mitglieder auszuschütten. Zudem verfügt das Institut über eine gesunde Eigenkapitalbasis: „Wir haben in der zurückliegenden Zeit vorausschauend gehandelt und allein in den vergangenen vier Jahren unser Eigenkapital um rund drei Millionen Euro erhöht“, betonte Vorstand Egbert Messing. Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanz-summe macht 12,0 Prozent aus. Stichwort Dividende: Hier ist die Einführung eines Bonus-Systems ab dem 1. Januar 2021 geplant.

Der besondere Dank der drei Vorstände galt dem Engagement der 98 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den sechs Geschäftsstellen, darunter zwölf Auszubildende. Vier neue Azubis haben am 1. August ihre Ausbildung begonnen.

Neben ihren Mitgliedern fördert die Volksbank Nottuln Kultur, Bildung, Sport und unterstützt caritative Organisationen in ihrem Geschäftsgebiet. Mit insgesamt 70 000 Euro wurden sie allein in 2019 unterstützt. „Vereine, die durch Corona finanziell gebeutelt sind, können sich gern auch in diesem Jahr noch an uns wenden. Anfragen um Unterstützung durch unseren Gewinnsparverein sind herzlich willkommen“, so Vorstandsmitglied Egbert Messing abschließend.