Eine neue Ausstellung mit atelierfrischen Arbeiten von Sigrid Nienstedt ist ab 16. Oktober (Freitag) in der Galerie Hovestadt unter dem Titel „Löwen am Rhein“ zu sehen. Die Weite der menschenleeren Landschaft, der Raum der Großstadt und das Tier gehören zu den großen Themen der Künstlerin. Strahlende Farben, atmosphärische Dichte und ein tiefes Verständnis für Natur und Kreatur sind charakteristisch für die Malerin, deren Bilder Aufnahme in nationalen und internationalen Sammlungen fanden. Sigrid Nienstedt studierte Malerei an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Sie beendete ihr Studium 1987 als Meisterschülerin von Ben Willikens. Nach Stationen in Stuttgart, Essen, Köln und Hamburg lebt die Künstlerin heute wieder in ihrem Heimatort Krebeck. Stipendien und künstlerische Projekte führten sie nach Bamberg, Florenz, Israel und Texas.

Die Ausstellung ist vom 16. Oktober bis 5. Dezember zu sehen. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen werden unter 0 25 02/9 01 89 70 oder per Mail info@galerie-hovestadt.de entgegengenommen. Während der Ausstellungszeit werden fünf geführte Rundgänge angeboten. Diese finden statt am 24. Oktober, 6., 19. und 28. November sowie am 3. Dezember jeweils um 15 Uhr, Kosten pro Person 8 Euro.