„Corona hat bei uns allen viel auf den Kopf gestellt“, begrüßte Christel Plenter die Anwesenden zur Mitgliederversammlung des Aktionskreises Joao Pessoa . Allein der Versammlungsort war ein anderer als sonst: Statt in der Gaststätte Böcker-Menke in Nottuln trafen sich die engagierten Mitglieder im Appelhülsener Pfarrheim. Auch Dr. Dietmar Thönnes , Bürgermeister in spe, kam hinzu.

Letzterer informierte sich über die Arbeit des Vereins, den die Vorsitzende Christel Plenter kurz vorstellte. „Wir sind ein Verein, in dem Gruppen oder Institutionen aus Nottuln in der Eine-Welt-Arbeit zusammenarbeiten.“ Christel Plenter machte darauf aufmerksam, dass man zunehmend Schwierigkeiten habe, Sponsorengelder zu akquirieren, vor allem langfristige Einnahmen zu generieren. Die Unternehmen spürten die wirtschaftlichen Folgen und hätten weniger Geld für Spenden übrig.

„Sie brauchen die Kommune als verlässlichen Partner“, zeigte Dr. Dietmar Thönnes Verständnis. „Das will ich gern unterstützen.“

Hildegard Grothues überbrachte Nachrichten von Schwester Raphaela Händler, die im September in ihrer Heimatgemeinde Nottuln zu Besuch war. Ihren Rückflug nach Tansania im Oktober könne die beliebte Ordensschwester nicht antreten, denn sie sei erkrankt, und es gehe ihr momentan noch nicht so gut, wusste Grothues.

Über die Zustände in Brasilien gab Erich Rump einen Abriss. „Die Infektionszahlen im Land sind katastrophal.“ Die Einrichtungen, in denen die Kinder normalerweise eine warme Mahlzeit erhalten, seien geschlossen. Nun brächten die Sozialarbeiter das Essen persönlich zu den Familien.

Auch wenn wegen der Pandemie bisher keine Versammlung des Aktionskreises stattfinden konnte, seien mit Kenntnis der Mitglieder Spenden verteilt worden, berichtete Christel Plenter. Weitere Termine konnten die Anwesenden nicht festzurren. Der Martinimarkt und sonstige Veranstaltungen, auf denen der Verein sich üblicherweise präsentiert und Spenden generiert, fallen zum großen Bedauern aller aus.