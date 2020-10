„Wir sind angekommen in der Lindenstraße“, freute sich Andrea Büscher. Und: „Wir sind ein großes buntes Team.“ Eben dieses Team um die Kindergartenleiterin hieß am Samstag die Gäste im neuen DRK-Kindergarten „Abenteuerland“ in Appelhülsen zur offiziellen Einweihung willkommen.