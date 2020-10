Schon jetzt steht fest: Auch die 36. Nottulner Rocknacht – geplant für den 21. November – fällt wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie aus. Rechtzeitig sagte das Rockforum die Veranstaltung ab. DJ Klaus Lipper : „Das ist bedauerlich, lässt sich aber nicht ändern. Wie es dann im kommenden Jahr weitergeht? Keine Ahnung. Hoffen wir mal, dass es zügig zu einer Lösung kommt und wir recht bald wieder ein Leben mit Partys, Konzerten und Festivals führen können.“ Und so plant das Rockforum nur unter Vorbehalte die nächsten Termine für das kommende Jahr. Am 20. März 2021 könnte die 37. Nottulner Rocknacht stattfinden und am 20. November 2021 die 38. Rocknacht.

Klaus Lipper: „Im Moment ist das jedoch noch nicht denkbar!“