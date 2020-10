Es ist geschafft: Der frisch verlegte neue Kunstrasenplatz im Stadion am Niederstockumer Weg ist am Dienstag für den allgemeinen Trainings- und Spielbetrieb freigegeben worden, teilte die DJK Grün-Weiß Nottuln mit. Bereits am Nachmittag trainierten die ersten Jugendteams unter Beachtung der Corona-Schutzmaßnahmen auf dem neuen Platz.

Die Freude und Erleichterung beim Sportverein ist groß, dass dieses Mammutprojekt zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht wurde. Wie berichtet, ist sowohl der alte Kunstrasenplatz an der Promenade umfassend saniert als auch die aufgebrauchte Kunstrasenfläche im Stadion gegen einen neuen Belag ausgetauscht worden.

Vor allem die Fußballer freuen sich nun über die Spiel- und Trainingsmöglichkeiten auf den beiden Plätzen. Lothar Ullrich, Leiter der GWN-Fußballabteilung: „Ein besonderer Dank unserer Fußballabteilung geht an Ulrich Leiendecker, der federführend die Erneuerung beider Plätze vorangetrieben hat!“