In den Fluren standen Feldbetten

Corona weckt Erinnerungen an die Scharlach-Epidemie 1948/49

Nottuln -

Von Ludger Warnke

„Es gab auch schon mal in Nottuln so etwas wie eine Pandemie.“ Heinrich Schölling (79) erinnert sich ganz genau. Im Winter 1948/49 herrschte in Nottuln Scharlach. Schnell war das Nottulner Krankenhaus überfüllt.