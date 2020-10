Jetzt hat auch der Kreis Coesfeld die (Corona-) „Gefährdungsstufe 1“ erreicht: Aufgrund der steigenden Fallzahlen ist der 7-Tage-Inzidenz-Wert für das Kreisgebiet am Donnerstag auf 43,1 gestiegen. Am Mittwoch lag der Wert noch bei 33,1. Entsprechend hat der Kreis Coesfeld am Donnerstagnachmittag eine neue Allgemeinverfügung erlassen und weist auf neue Schutzmaßnahmen hin.