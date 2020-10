Die steigenden Corona-Fallzahlen und das Feststellen der „Gefährdungsstufe 1“ für den Kreis Coesfeld treffen den Verein Blues in Nottuln mitten in seinen letzten Vorbereitungen für das am Samstag (24. Oktober) geplante „small festival“. Ab 18 Uhr werden insgesamt fünf Bands in der Alten Amtmannei aufspielen.