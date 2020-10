Schöne Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Passend zur Weihnachtszeit hat die Nottulner Autorin Ulla Wolanewitz ein neues Buch aufgelegt. Diesmal wieder in Plattdeutsch.

Der Titel „Muckefuck und Möppkenbraut“ dürfte Freunden der münsterländischen Mundart noch geläufig sein. 2012 wurde bereits ein Projekt unter diesem Namen zusammen mit dem Kreisheimatverein Coesfeld und Kooperationspartnern aus Billerbeck, Rosendahl und Coesfeld realisiert. Damals entstand eine DVD, auf der sechs der insgesamt 14 Interviewpartner zu sehen und zu hören sind. „Spannend sind aber alle Lebensgeschichten“, versichert die Autorin und fasste daher die Interviews zu einem Buch zusammen, auch „daomet wi’t Platt an’t Küern hollt!“

Um das Leben in den 1950er-Jahren geht es in diesem Buch, das in wenigen Tagen auf dem Markt sein wird. Froh ist die Nottulnerin, dass sie mit der Coesfelder Medienwerkstatt „Satzdruck“ eine Druckerei ihres Vertrauens gefunden hat. Wie sich im Gespräch herausstellte, ist Druckformhersteller Martin Weigelt sogar gebürtiger Nottulner. Regionales Unternehmen unterstützt regionale Autorin – wie könnte es besser sein? Wann und wo es das Buch zu kaufen gibt, ist in Kürze zu erfahren. In Planung hat die Kreativfrau den Verkauf unter anderem in einem Pop-Up-Store, zu dem sie aber noch nicht mehr verraten möchte.

Wer sich in jedem Fall ein Exemplar dieser limitierten Auflage sichern möchte, kann die Autorin per Mail direkt anschreiben: uwolanewitz@web.de