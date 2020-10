Die berechtigten Sorgen um die Postfiliale im Ortsteil Nottuln sind vergessen, denn die Postfiliale an der Martin-Luther-Straße 31 hat einen Nachfolger gefunden.

Der neu gewählte Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes hat der Familie Saad einen Besuch abgestattet. „Wir sind dankbar, dass der Erhalt der Post in Nottuln gesichert ist“, berichtet er erleichtert. Ahmed Saad habe an gewohnter Stelle am 21. Oktober nicht nur die Post übernommen, sondern werde in den kommenden Wochen neben einem saisonal wechselnden Sortiment wie zum Beispiel Sonnenbrillen auch Schreibwaren, Geschenkartikel, E-Shishas, Zigaretten, Coffee to go und Kaltgetränke anbieten, teilt der künftige Bürgermeister in einer Presseerklärung mit.

„Damit wird den Nottulnerinnen und Nottulnern die Sorge um die Postfiliale genommen“, freut sich der neue Besitzer, der besonders mit einem freundlichen und kundenorientierten Service punkten möchte.

Der Appelhülsener hat bis vor Kurzem in der Filiale der Bäckerei Geiping in Appelhülsen gearbeitet und wird nun in seiner Selbstständigkeit von seiner Familie und einer Angestellten unterstützt.