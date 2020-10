Immer am Mittwochvormittag herrscht Hochbetrieb im Johanneshaus an der Dülmener Straße. Denn damit für zwei Stunden aus dem Gemeindezentrum ein kleines Kaufhaus mit Lebensmitteln aller Art wird, legen die ehrenamtlichen Helfer der Coesfelder Tafel bienenfleißig Hand an. Schließlich beginnt um 10 Uhr die Lebensmittelausgabe an die bezugsberechtigten Kunden.