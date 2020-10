Kurze Unterbrechung im Hallenbad: Wegen eines Rohrbruchs musste das Bad heute (Montag) für den öffentlichen Badebetrieb und für das Schulschwimmen geschlossen werden. Die DLRG-Trainingsstunden können am Abend bereits wieder stattfinden.

Wie Harald Gerding von den Gemeindewerken auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, habe man am Morgen beim Kontrollgang einen Rohrbruch bei der Entwässerungsleitung festgestellt. Dieser sei direkt am Vormittag repariert worden, wie Gerding erklärt. Allerdings sei der Wasserspiegel um einen halben Meter gesunken, und das Becken muss wieder aufgefüllt und – was mindestens genauso wichtig ist – aufgeheizt werden.

Ab morgen (Dienstag) wird der Badebetrieb wieder wie gewohnt aufgenommen.