Mut und eine Erfolgsgeschichte

„Das kann keiner, das kann nur Till“, sagt Chefin Ute Ahlers über Till Jänicke, der seit genau 15 Jahren in der Polsterei Ahlers arbeitet. Am Montag wurde Jänicke deshalb mit einer kleinen Feier von seinem Arbeitgeber überrascht.

Nähen als Leidenschaft

Was so besonders an Till Jänicke ist, fällt in der Polsterei gar nicht ins Gewicht: Jänicke hat Trisomie 21, bekannter unter der Bezeichnung Down-Syndrom, informiert die Stift Tilbeck GmbH in einer Pressemitteilung. Dabei handele es sich um eine genetische Besonderheit, die in Till Jänickes Fall vor allem dazu führe, „dass er theoretische Dinge nicht so gut erlernen kann wie andere – all die Dinge, die man in der Schule lernen muss, wenn man eine Ausbildung machen will.“

Eine normale Ausbildung in einem Handwerksbetrieb konnte Jänicke aufgrund dieser Lernschwäche nicht absolvieren, allerdings kam für ihn auch eine Arbeitsstelle in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen nicht in Frage, da er dort nicht zeigen konnte, was er wirklich kann. „Ich lerne recht schnell, kann aber die schulische Leistung nicht erbringen, das ist ein K.O.-Kriterium für eine handwerkliche Ausbildung“, skizziert Jänicke seine Schwierigkeiten bei der Berufswahl.

Sein Interesse für das Nähen entstand schon recht früh in der Schule. Dort besuchte er einen Nähworkshop und war sofort begeistert – so sehr, dass er zu Hause weiter nähte. Sein Kontakt zur Polsterei Ahlers entstand über seine Mutter, die die Idee hatte, dort nach Stoffresten zu fragen. „So war ich oft hier und durfte auch immer in die Werkstatt schauen“, erzählt Jänicke.

Hilfe für Praktikanten

In den Tilbecker Werkstätten hat Till Jänicke während der Berufsfindungsphase einige Praktika gemacht, um herauszufinden, wie er seine berufliche Zukunft gestalten möchte. Auch in der Polsterei hat er in dieser Zeit gearbeitet – und ziemlich bald war ihm klar, dass er dort bleiben und nichts anderes machen möchte.

Für alle war die darauffolgende Einstellung Jänickes im Polsterbetrieb eine Herausforderung: Ohne Ausbildung wurde er eingestellt und musste einfach zeigen, was er kann. „Till ist ein ganz fester Bestandteil unseres Teams“, so Marcus Ahlers, der stolz auf seinen Mitarbeiter ist, der seine Arbeit so akribisch mache.

Eine Ausbildung zum Polsterer sei vielfältig, berichtet Ute Ahlers, der „theoretische Teil ist sehr umfangreich, aber Till hat sich hier von Anfang an das handwerkliche Wissen angeeignet und wurde von unseren Mitarbeitenden angeleitet, sodass er auch ohne Ausbildung das Handwerk erlernt hat. Mittlerweile ist er für Stühle, die wir polstern und beziehen verantwortlich. Und er hämmert mit einer großen Hingabe die Polsternägel an Ort und Stelle.“ Inzwischen zeige der mittlerweile 35-Jährige auch den Praktikanten, wie die Arbeit funktioniert – und die seien dankbar, dass er sich so viel Zeit für sie nimmt.

Keine Sonderbehandlung

„Till ist so besonders wie all unsere Mitarbeitenden, da gibt es keine Sonderbehandlungen. Wir arbeiten alle im Team zusammen – und Till möchte gar keine Sonderbehandlung“, berichtet Ute Ahlers, die im gesamten Unternehmen 34 Mitarbeitende beschäftigt und sich freut, dass sie als Ausbildungsbetrieb sechs Auszubildende darunter haben. „Es ist toll, dass dieser Beruf hier weiter ausgebildet werden kann und dieses Handwerk dadurch eine Zukunft erhält.“ Der Betrieb selber feiert auch in diesem Jahr ein Jubiläum, denn es gibt ihn seit 1945, also seit 75 Jahren.

Chef hört zu

Till Jänicke fühlt sich in der Polsterei rundum wohl: „Es ist schön, dass ich hier immer auf offene Ohren stoße, und ich weiß, dass ich auch mit Problemen zu meinen Chefs gehen kann.“

Vor 15 Jahren steckte die Idee, Menschen mit Behinderungen Arbeitsmöglichkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen, noch in den Kinderschuhen, Till Jänicke war einer der ersten Klienten der Tilbecker Werkstätten mit einem sogenannten ausgelagerten Arbeitsplatz, erinnert sich Marc Loose. Er ist als Inklusionsberater in der Tilbecker Werkstatt tätig und freut sich über Jänickes Werdegang: „Till braucht kaum bis gar keine Hilfen von uns, er kann sich sehr gut selber helfen und hat eine großartige Unterstützung durch seine Eltern und von Frau und Herrn Ahlers. Das ist gelebte Inklusion. Tills Werdegang ist wirklich beispiellos.“

Oft fehlt Mut

Loose berichtet, dass viele seiner Klienten gute Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt haben, dass oft aber der Mut fehle – auf beiden Seiten: „Unsere Aufgabe besteht darin, Kontakt mit Firmen aufzunehmen und Stellen zu vermitteln. Berührungsängste zu nehmen und zu zeigen, was unsere Klienten können, so verstehen wir Inklusion. Wir betreuen unsere Klienten natürlich berufsbegleitend und unterstützen sie bei diesem großen und unglaublich wichtigen Schritt.“