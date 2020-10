Gedenken in vielfältiger Weise

Der November lädt auf vielfältige Weise zum Gedenken ein – dazu, sich mit der Endlichkeit des Menschen auseinanderzusetzen. Geprägt ist der Monat darüber hinaus durch die mahnenden Daten 8. und 9. November – also gleichermaßen für zukunftsverheißende Aufbrüche wie für den Weg in unermesslich entsetzliche Ereignisse. Alle diese Gedanken finden ihren Platz auch in den Nottulner Novembertagen; mehrere Gruppen laden zu Veranstaltungen ein.

Trio Seraphim in der Kirche

Den Auftakt macht am Sonntag (1. November) um 18 Uhr in der St.-Martinus-Kirche das Ensemble „Trio Seraphim“ mit einem Konzert unter dem Titel „Komm, o Tod, du Schlafes Bruder“. Bei diesem Titel werden Assoziationen an den berühmten Bach-Choral wie auch an Robert Schneiders Roman und dessen Verfilmung wach. Lieder und Choräle unter anderem von Bach sowie die berühmte Orgel-Toccata aus dem Film werden vorgetragen. Akteure sind: Heike Hallaschka (Sopran), Gerd Radeke (Trompete) und Christiane Alt-Epping (Orgel und Klavier).

Premiere

Zum ersten Mal findet in Nottuln unter dem Titel „Ein Zug durch die Gemeinden“ am 7. November (Samstag) ab 20 Uhr eine ökumenische Kirchennacht statt. Am 9. November (Montag) jährt sich zum 82. Mal die Reichspogromnacht. Um 18 Uhr wird in einer Gedenkviertelstunde an der Ascheberg­schen Kurie der Opfer der nationalsozialistischen Terrorherrschaft gedacht.

Große Dankbarkeit

Der Volkstrauertag wird mit Veranstaltungen am 14. November (Samstag) in den Ortsteilen Nottuln, Appelhülsen und Schapdetten begangen. Die Ansprache bei der Gedenkfeier in Nottuln wird Jacek Gursz halten, Bürgermeister aus Nottulns polnischer Partnerstadt Chodziez. „In großer Dankbarkeit dürfen wir feststellen, dass die Versöhnung so große Schritte gemacht hat, dass ein Politiker der Nation, die am Beginn des Krieges 1939 von den Nationalsozialisten überfallen wurde, bei einer Feier zum Gedächtnis der Kriegsopfer aller Nationen eine Ansprache zur Erinnerung und zur Mahnung halten wird – ein Aufruf zur Bemühung um Frieden und ein unmissverständlicher Appell gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassismus“, heißt es in der Ankündigung.

Autorenlesung

Eine Autorenlesung setzt am 19. November (Donnerstag) um 19.30 Uhr in der Alten Amtmannei die Veranstaltungsreihe fort. Michel Hülskemper liest aus seinem Buch „Vater hat nie geschossen“. Seine Erzählungen sind schmerzliche Auseinandersetzungen mit der Mitwirkung von Menschen, auch aus der eigenen Familie, mit den Schrecken des Krieges.

Den Abschluss der Reihe bildet ein Informationsabend zur palliativen Versorgung im häuslichen Bereich. Mit dieser Thematik richtet die Hospizbewegung Nottuln den Blick auf das Lebensende.

Bei allen Veranstaltungen wird kein Eintritt erhoben, jedoch um eine Spende gebeten. Und nicht zu vergessen: Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt des Corona-Geschehens; alle Veranstaltungen werden unter strenger Beachtung der jeweils aktuellen Schutzverordnung durchgeführt.