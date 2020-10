Die Nottulner Konfirmanden der Evangelischen Friedens-Kirchengemeinde nehmen gemeinsam mit der Dülmener Bäckerei Grote an der Benefizaktion „5000 Brote – Konfis backen Brot für die Welt “ teil (wir berichteten). Coronabedingt können die Jugendlichen leider nicht wie geplant zusammen mit den Profis die Brote produzieren, wie Diakon Ralf Kernbach am Mittwoch mitteilte. Aber damit fällt das Projekt trotzdem nicht ins Wasser. Denn der spezielle Weihnachtsstuten, den die Jugendlichen im Johanneshaus herstellen wollten, wird nun in der Backstube der Bäckerei produziert.

Und am Donnerstag (29. Oktober) werden die Stuten während des Wochenmarktes von 14 bis 18 Uhr von den Konfirmanden an einem Stand neben dem Schlaun-Denkmal verkauft. Die nicht verkauften Exemplare werden am Sonntag (31. Oktober), dem Reformationstag, in Appelhülsen angeboten.

Der Erlös wird für Kinder- und Jugendbildungsprojekte in aller Welt eingesetzt. Die Aktion „5000 Brote“ wird von allen Landeskirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland, dem Verband Kirche, Wirtschaft, Arbeitswelt, dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks und „Brot für die Welt“ getragen.