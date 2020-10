„Wir werden weiterhin unsere Arbeit fortsetzen“

Neuer Vorsitzender der Friedensinitiative Nottuln (FI) ist Udo Hegemann. Auf der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder Hegemann einstimmig bei einer Enthaltung. Zum ersten Mal führte die FI ihre Mitgliederversammlung per Videokonferenz durch. Auch die Vorstandswahlen konnten so stattfinden, informiert die FI in ihrer Pressemitteilung.

Der neue Vorsitzende ging auf die sich weiter zuspitzenden globalen Konflikte ein und brachte die Philosophie der FI-Arbeit so auf den Punkt: „Seit fast vier Jahrzehnten sind wir am Ball und werden auch weiterhin unsere Arbeit fortsetzen. Wir als FI Nottuln werden keine der vielen Krisenherde auf der Welt beenden können. Was uns antreibt ist, durch Informationen und gegenseitigen Austausch, durch Herstellen von Öffentlichkeit und politisches Einmischen zu versuchen, die zuweilen aufkommende eigene Ohnmacht nicht so spürbar werden zu lassen.“ Das Gefühl, man könne durch Aktivitäten vor Ort kleine Dinge auch verändern, könne zu einer anderen Zufriedenheit führen. Hegemann: „Das Prinzip Hoffnung und das zwischenmenschliche Miteinander sind dabei für mich tragende Säulen!“

Zur stellvertretenden Vorsitzenden wählten die FI-Mitglieder Marion Rosue-Beckers. Einstimmig bei einer Enthaltung wurden Geschäftsführer Norbert Wienke und Öffentlichkeitsreferent Robert Hülsbusch in ihren Ämtern bestätigt. Zuvor hatte Wienke einen ausführlichen Kassenbericht vorgelegt, der wieder einmal zeigte, wie umfangreich die Arbeit der FI ist. Viele Aktionen und Veranstaltungen konnten auch 2019 gut finanziert werden, weil 60 Bürgerinnen und Bürger die FI-Arbeit als zahlende Mitglieder unterstützen. Eine hervorragende Kassenarbeit wurde dem Geschäftsführer durch die Kassenprüfer Ulla Hülsbusch und Klaus-Gerd Greiff bestätigt. Hülsbusch: „Ohne diese wertvolle Arbeit wäre das Engagement der FI nicht möglich!“ Auch Klaus-Gerd Greiff bedankte sich bei Norbert Wienke und stellte den Antrag auf Entlastung des Geschäftsführers und des ganzen Vorstandes. Bei wenigen Enthaltungen wurde diese einstimmig gewährt. Neue Kassenprüfer sind Klaus-Gerd Greiff und Klaus Scheiler. Auch sie wurden einstimmig gewählt.

Zu Beginn der Versammlung hatte Robert Hülsbusch im Rahmen eines Rechenschaftsberichtes noch einmal einen Blick auf die FI-Arbeit im Jahr 2019 geworfen. Zahlreiche Veranstaltungen ließ er auch mit Fotos Revue passieren – so die Gedenkveranstaltung zum Hiroshima-Tag, das Flaggenhissen als Mahnung zur weltweiten Abschaffung aller Atomwaffen, die Veranstaltung als Erinnerung an den Beginn des Zweiten Weltkrieges und nicht zuletzt die Durchführung einer Vortragsreihe zusammen mit der VHS zum Thema „Lust auf Zukunft!“ In diesem Zusammenhang würdigte Hülsbusch das Engagement von Bürgermeisterin Manuela Mahnke als Mayor for Peace.

Auch in Zukunft wird sich die FI mit diesen friedenspolitischen Themen befassen. Dabei wird die Kampagne „Abrüsten statt Aufrüsten“ von zentraler Bedeutung sein. Das Ziel: Statt den Rüstungshaushalt noch weiter aufzustocken, müsse dieser drastisch runtergefahren werden. Und die Kampagne „Sicherheit neu denken“ wird 2020 und 2021 im Mittelpunkt der FI-Arbeit stehen. Ziel dieser bundesweiten Kampagne ist es, dass die Bundesrepublik mit konkret abgestimmten Schritten bis 2040 militärisch abrüstet und zivilgesellschaftliche Konfliktstrategien als Hauptmerkmal ihrer Sicherheitspolitik implementiert. Ob und wie die FI im nächsten Jahr ihr 40-jähriges Bestehen feiern kann, das stehe noch in den Sternen.

In den nächsten Wochen wird die FI-Sitzung montags jeweils von 19.30 bis 21 Uhr als Videokonferenz stattfinden. Wer teilnehmen möchte, kann sich die Zugangsdaten per Mail schicken lassen: info@fi-nottuln.de