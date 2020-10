Insgesamt 16 Jungen und Mädchen des Ev. Familienzentrums Magdalenen-Kita haben sich mit ihrem Erzieher Mathias Haupt und der Erzieherin Jutta Marx auf den Weg zum Bibelgarten gemacht. Im Bibelgarten der Evangelischen Friedens-Kirchengemeinde an der Kirche „Unter dem Kreuz“ wurden die Kinder und ihre Begleitung von Pfarrerin Regine Vogtmann herzlich empfangen, berichtet das Familienzentrum. Dort stellte sich den angehenden Schulkindern zunächst die Frage: Was ist überhaupt ein Bibelgarten? Pfarrerin Vogtmann gab ihren Gästen eine Antwort darauf: „Im Bibelgarten wachsen Pflanzen, Bäume und Sträucher, die sich in den Geschichten der Bibel wiederfinden.“

Voller Tatendrang machten sich die Kinder auf die Suche nach einem Feigen- und einem Olivenbaum. Vorher hatten sie die Früchte dieser Bäume durch kleine Geschmacksproben kennengelernt. In gemütlicher Runde saßen die Kinder danach um den kleinen Springbrunnen und hörten die Geschichte von der Arche Noah. Zum Schluss malten sie ihre Eindrücke auf ein Blatt Papier. Dabei kamen ganz unterschiedliche Werke zustande: von der Passionsblume bis hin zur Friedenskirche.

Demnächst steht die Besichtigung und Erkundung des ev. Friedenshauses in Appelhülsen an, denn auch dort gibt es für die Mädchen und Jungen wieder eine Menge zu entdecken.