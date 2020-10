„Viele unserer Stammkunden sind in den letzten Tagen reingekommen und haben sich verabschiedet oder bedankt.“ Ein wenig Wehmut schwingt in der Stimme von Heinz Freckmann schon mit. Nach gut 68 Jahren schließt das gleichnamige Schuh- und Sportfachgeschäft an der Von-der-Reck-Straße 2 seine Pforten für immer.