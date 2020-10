Ein „Pop-up-Store“ ist ein vorübergehend in einem leerstehenden Ladenlokal betriebenes Geschäft. Und wie könnte so ein „Pop-up-Store“ auf Plattdeutsch klingen? „Vielleicht ‚Ik-kuem-un-gaoh-Store‘“, bietet Ulla Wolanewitz humorvoll an.

Außergewöhnliche Zeiten fordern kreative Ideen, findet sie. Da die Autorin in diesem Jahr, wie viele andere auch, auf die Weihnachtsmärkte im Umland verzichten muss, kam ihr die Idee, ihr neues Buch „Muckefuck & Möppkenbraut“ in einem bestimmten Zeitfenster in einem Ladenlokal am Kirchplatz anzubieten. „Welches könnte sich dazu besser eignen, als die alte Schusterwerkstatt von Heinz Schwering, in der Martin Schlüter seit einigen Jahren ausstellt?“, fragte sich die Autorin. Der Parkettlegermeister aus Rorup gab ihr auf Anfrage sofort grünes Licht, denn auch er ist ein großer Fan plattdeutscher Geschichten.

„Damit ist er nach der Druckerei ,Satzdruck‘ aus Lette ein weiterer regionaler Unterstützer“, freut sich die Nottulnerin, die unlängst über die sozialen Medien auch eine Bestellung aus Montevideo, der Hauptstadt Uruguays, erhielt.

Ab nächsten Donnerstag (5. November) wird sie an den Markttagen – geplant ist bis Weihnachten – die Sammlung von plattdeutschen Lebensgeschichten aus den 50er-Jahren von 14.30 bis 17 Uhr anbieten. Eine persönliche Widmung gibt es auf Wunsch dazu.

„Män hennig daobi“, rät sie ihren potenziellen Käuferinnen und Käufern, denn die Auflage sei limitiert. Apropos regional: Außerhalb des genannten Zeitfensters ist das Buch in Nottuln auch in den Polstermöbelwerkstätten Ahlers, den Malerwerkstätten Eschhaus, bei Schreibwaren Feldkamp und im Landhandel Wübken erhältlich.

Und: Kontaktlose Lieferungen frei Haus in Nottuln seien, so Ulla Wolanewitz, durchaus auch denkbar – ab zwei Exemplaren, wenn „dat Giäld dann uppe Fensterbank ligg“. Kontakt per Mail: uwolanewitz@web.de