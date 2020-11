Die im Rahmen der Reihe „Kunst im Rathaus“ seit dem 16. Oktober laufende Ausstellung „Impressionen“ ist zurzeit nur digital zu erleben. Annemarie Berlin entführt die Besucherinnen und Besucher mit ihren teils abstrakten, durch unterschiedliche Techniken entstandenen Fotografien in eine Welt der Farben und des Lichtes.

Annemarie Berlin wurde 1947 geboren und wohnt, nach einigen Jahren der Unterbrechung, seit Kurzem wieder in Nottuln. Seit sie 2009 die Fotografie für sich entdeckt hat, sei diese immer mehr zu einem wichtigen Bestandteil ihres Lebens geworden, erzählt Annemarie Berlin.

Durch ihre Liebe zur Natur und besonders zu den Pflanzen, waren diese ihre ersten Motive. Bei ihren Reisen (besonders in Asien) begeisterte sie sich aber schnell auch für die Landschafts- und Reisefotografie. So kamen zu ihrer Faszination für die Makrofotografie noch zwei weitere Leidenschaften hinzu.

Seit einigen Jahren zeigt Annemarie Berlin ihre Bilder in Ausstellungen, gibt Workshops in kreativer Nah- und Makrofotografie und nimmt ihr Publikum in Live-Multivisionsvorträgen mit auf ihre Reisen. Ihre Bilder sind in zahlreichen Zeitschriften erschienen und haben Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben gewonnen.

Sie ist überzeugt: „Mit offenen Augen und offenem Herzen der Natur zu begegnen, den besonderen Zauber einer Landschaft zu erleben, in eine andere Kultur einzutauchen ist etwas, das uns verändern kann.“