Emmanuel Riotte: „Meinungsfreiheit verteidigen“

Wie so vieles in diesem Jahr fiel auch der vorgesehene Besuch des Bürgermeisters von Saint-Amand-Montrond anlässlich der Amtseinführung von Dr. Dietmar Thönnes der Pandemie zum Opfer. Um aber einen Einblick in die Tätigkeit von Emmanuel Riotte zu erhalten, führte Günter Dieker, Vorsitzender des Partnerschaftskomitees, Fachbereich Saint-Amand-Montrond, ein schriftliches Interview mit dem ersten Mann der Nottulner Partnerstadt.

Wie haben Sie die ersten Monate Ihres Mandats erlebt?

Emmanuel Riotte: Der neue Stadtrat wurde am 15. März gewählt, konnte sich aber erst am 23. Mai wegen des ersten Lockdowns aufgrund der Corona-Epidemie konstituieren. Diese zwei Monate des Wartens haben es mir und meinem Team erlaubt, die Übernahme der Amtsgeschäfte der Stadt Saint-Amand-Montrond vorzubereiten. Nachdem wir uns dann eingerichtet hatten, haben wir unser ganzes Augenmerk darauf gerichtet, dass die Geschäfte und Handwerksbetriebe wieder öffnen konnten. Sie litten unter der wirtschaftlichen Krise und haben sie noch nicht überwunden. Nach einem ermutigenden Sommer gefährdet der erneute Lockdown seit dem 29. Oktober wiederum den wirtschaftlichen Aufschwung.

Was sind Ihre größten Herausforderungen?

Emmanuel Riotte: Unsere größte Herausforderung ist es, die Finanzen in Ordnung zu bringen, denn Saint-Amand-Montrond ist überschuldet. Wir nehmen an staatlichen Maßnahmen teil, um die Region wieder zu beleben. Das wird uns ermöglichen, wichtige Sanierungsarbeiten, betreffend Verwaltung, Geschäfte und Wohnungen, vorzunehmen. Öffentliche Bereiche sollen neu hergerichtet werden und die „sanfte“ Mobilität im Stadtzentrum gefördert werden. Dieses Mandat wird geprägt sein durch das Pflanzen von Bäumen in der Stadt und durch die Begrünung der öffentlichen Räume.

Viele Menschen in Deutschland haben mitgefühlt mit den Franzosen nach dem Angriff auf den Lehrer Samuel Paty. Wie waren die Reaktionen in Saint-Amand-Montrond?

Emmanuel Riotte: Frankreich ist das Land der Freiheit, zu der auch die Meinungsfreiheit gehört. Wir alle müssen sie verteidigen, um gegen die Aufklärungsfeindlichkeit und den Fundamentalismus zu kämpfen. Saint-Amand-Montrond hat seine Fahnen auf Halbmast gesetzt und hat sich der nationalen Würdigung für Samuel Paty am 21. Oktober angeschlossen. Ich habe die Bevölkerung und alle Volksvertreter eingeladen, sich auf dem Platz vor dem Rathaus zu versammeln, um des ermordeten Lehrers zu gedenken und eine Schweigeminute einzulegen.

Was bedeutet für Sie die Partnerschaft zwischen Saint-Amand-Montrond und Nottuln?

Emmanuel Riotte: Diese Partnerschaft ist für mich von großer Bedeutung. Sie hat Freundschaften zwischen den Bürgern beider Gemeinden ermöglicht. Einige dieser Freundschaften bestehen schon seit Jahrzehnten. Ich bin im Rahmen der Partnerschaft 1986 das erste Mal in Nottuln gewesen. Regelmäßig bin ich wiedergekommen. Übrigens war ich im letzten Jahr, zusammen mit meiner Frau, bei den Feierlichkeiten zum 35. Partnerschaftsjubiläum. Ich bin froh, dass unsere beiden Gemeinden verschwistert sind.

Haben Sie schon Ideen, wie diese Partnerschaft noch intensiviert werden kann?

Emmanuel Riotte: Ich hatte vorgesehen, am 3. November zur Amtseinführung Ihres neuen Bürgermeisters, Dr. Dietmar Thönnes, und der neuen Gemeinderatsmitglieder zu kommen. Jedoch haben mich die coronabedingten Einschränkungen von deutscher und französischer Seite daran gehindert. Ich werde meinen Nottulner Amtskollegen treffen, sobald es die Umstände erlauben. Die Partnerschaft zwischen unseren beiden Gemeinden funktioniert schon sehr gut. Das Partnerschaftskomitee Saint-Amand-Montrond/Nottuln unter dem Vorsitz von Laurette Denquin und das Partnerschaftskomitee Nottuln/Saint-Amand-Montrond unter Ihrem Vorsitz sind sehr dynamisch. Wir werden beginnen, über eine 40-Jahr-Feier nachzudenken, die im Gedächtnis bleiben wird. Ich hoffe, gut mit Dr. Thönnes zusammenzuarbeiten, um die Partnerschaft in Bezug auf Themen und Austausche, die unter anderem Umwelt und Wirtschaft betreffen, zu intensivieren. Die Partnerschaft zwischen Saint-Amand-Montrond und Nottuln hat noch schöne Tage vor sich. Ich werde sehr darauf achten!