Als Familienbetrieb in die Zukunft

Bernd Gehrmann darf sich glücklich schätzen. „Mein Traum war immer ein eigenes Autohaus“, erzählt der 62-jährige Daruper im WN-Gespräch. Und diesen Traum hat er sich verwirklicht – erst in Darup, dann 1993 mit dem Neubau des Autohauses Gehrmann an der Otto-Hahn-Straße im Nottulner Gewerbe- und Industriegebiet. Und das Glück ist ihm weiter hold: Zum 1. Juli dieses Jahres ist sein Sohn Dirk (27) in das Unternehmen eingetreten.

Dirk Gehrmann hatte nach seinem Schulabschluss an der Geschwister-Scholl-Hauptschule zunächst eine Dachdeckerlehre absolviert und dann auch als Dachdecker gearbeitet, bevor er sich entschied, in das Kfz-Gewerbe zu wechseln. So absolvierte er erfolgreich die Kfz-Mechatronikerausbildung und anschließend ebenso erfolgreich die Meisterschule mit der Abschlussprüfung vor der Handwerkskammer. Als „mitarbeitender Werkstattmeister“ ist er nun im Familienunternehmen tätig.

Bereits vor einigen Jahren stieg Bernd Gehrmanns Sohn Patrick in das Unternehmen ein und kümmert sich seitdem um den Kfz-Verkauf. Die Eltern Annette und Bernd Gehrmann freuen sich riesig, dass das Unternehmen in Familienhand weitergeführt werden kann.

„Man muss frühzeitig die Weichen für die Nachfolgeregelung treffen“, betont Bernd Gehrmann und beherzigt damit die Ratschläge der Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen. Nach Einschätzung der IHK steht ein „gewaltiger Umwälzungsprozess“ bevor, weil die Unternehmensgründer aus der Babyboomer-Generation in das Ruhestandsalter kommen. Nach einer IHK-Studie sind in fast 40 Prozent der Familienunternehmen im IHK-Bezirk die Inhaber älter als 55 Jahre. Die IHK Nord Westfalen mahnt, sich frühzeitig über Nachfolgeregelungen Gedanken zu machen.

Das hat Bernd Gehrmann getan. Er kann sich vorstellen, in drei oder vier Jahren nach dem 30-jährigen Bestehen am Standort Nottuln im Jahr 2023 in den Ruhestand zu wechseln. Bis dahin sollen seine Söhne nun Erfahrungen sammeln, um die Firma erfolgreich in die Zukunft zu führen. „Wir sind ein Familienunternehmen, das in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist“, erzählt der 62-Jährige nicht ohne Stolz und verweist auf rund 20 Arbeitsplätze, darunter auch vier für Auszubildende. Gehrmann: „Die Auszubildenden dürfen gerne aus Nottuln kommen und einen guten Hauptschulabschluss haben.“ Lob gab es in diesem Jahr zudem vom Hersteller Toyota, wurde doch das Autohaus Gehrmann für seine Arbeit als eines der 40 besten Toyota-Autohäuser in Deutschland ausgezeichnet.

Solche Erfolge wünscht sich der Daruper später auch für seine beiden Söhne. Bernd Gehrmann: „Selbstständigkeit bedeutet, Verantwortung zu übernehmen: für die Mitarbeiter, für die Kunden und auch für die Gesellschaft.“