Ein Kind an der Liebfrauenschule ist positiv auf Corona getestet worden. Das teilte Schulleiter Heinrich Willenborg am Mittwoch mit. Die Nachricht hatte die Schule am Dienstag erhalten. Umgehend habe man gemeinsam mit dem Gesundheitsamt über die notwendigen Maßnahmen gesprochen und diese eingeleitet.

Im Gegensatz zur Handhabung während der ersten Welle im Frühjahr wird diesmal nicht einfach die gesamte Klasse nach Hause geschickt, sondern versuchen die Verantwortlichen, die Kontaktpersonen differenzierter zu ermitteln. Mit Hilfe von Sitzplänen, Kontaktlisten und so weiter soll der Kreis derer, die sich angesteckt haben könnten und deshalb zu Hause bleiben müssen, trennschärfer bestimmt werden und so begrenzt bleiben.

Aktuell sind rund 20 Kinder, eine Lehrperson und einige Betreuungskräfte betroffen. Wegen des Fehlens der Betreuungskräfte muss bis Montag die Mensa und die Übermittagbetreuung geschlossen bleiben, erklärt Heinrich Willenborg und hofft, „dass wir das richtige Maß gefunden haben und es uns gelingt, eine weitere Ausbreitung zu verhindern.“

Im Rupert-Neudeck-Gymnasium ist bisher – Stand Mittwoch – kein Corona-Fall aufgetreten. „Toi, toi, toi“, hofft Schulleiterin Jutta Glanemann, dass das RNG auch weiterhin verschont bleibt.