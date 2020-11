Karneval in schofelen Zeiten

„Wir bleiben närrisch in jovelen wie in schofelen Zeiten.“ Schofel sind die Zeiten in der Tat, aber die Nottulner Karnevalisten haben sich den Spruch des sogenannten „Corona-Ordens“ zu eigen gemacht und ließen sich den offiziellen Sessions-Auftakt am 11. 11. nicht nehmen. Um 11.11 Uhr übergaben Vertreter der KG den Sessionsorden an Bürgermeister Dr. Dietmar Thönnes . „Das ist der erste Orden, der mir jemals überreicht worden ist“, freute dieser sich und schaute sich das gute Stück genau an.

Jeck ist dieser besondere Orden auf jeden Fall. Hat doch die stilisierte schwarz-weiße venezianische Maske eine Nase in Form des Corona-Virus. Da hat sich der Bürgerausschuss münsterscher Karneval (BMK) etwas wirklich Besonderes einfallen lassen für die Karnevalsvereine in und um Münster. „Das zeigt doch einmal mehr die Verbundenheit über die Region hinaus“, stellte Thönnes erfreut fest.

Wird er das gute Stück nun auch tragen? „Naja“, schmunzelte er. „Der klimpert so an der Schreibtischkante, deshalb muss ich ihn abnehmen.“ Aber der witzige Corona-Orden werde einen gut sichtbaren Platz in seinem neuen Büro einnehmen, versprach er.

Die Worte vernahmen KG-Vorsitzender Wolfgang Müller , die Elferratsmitglieder Alfons van der Kolk und Wolfgang Nolte sowie die Vertreterin der Amazonen, Doris Nolte, nicht ohne Stolz. Das Vierergespann vertrat die Nottulner Karnevalisten an diesem etwas anderen Elften-Elften. „Wir wollten es uns nicht nehmen lassen, die Session 20/21 zu eröffnen“, meinte Müller.

Aufgrund der aktuellen Schutzbestimmungen dürfen keine Veranstaltungen stattfinden, und auch der Nottulner Rosenmontagszug ist längst abgesagt. Aber die Karnevalsfreunde haben durchaus Ideen entwickelt, damit das närrische Treiben nicht gänzlich in der Corona-Versenkung verschwindet. „Die Garden haben den ganzen Sommer über, wann immer es möglich war, ihre Tänze eingeübt“, weiß Müller. Und natürlich würden sie die auch gerne zeigen. „Mein Traum ist es, dass wir am Rosenmontag mit den Tanzgarden und den Aktiven den Weg des Rosenmontagszuges abgehen.“ Man wolle „jede Tür, die sich uns öffnet, nutzen“.

Und die Mitglieder der KG appellieren an die Kindergärten, Schulen und Senioreneinrichtungen, sich nicht von der karnevalistischen Tradition abhalten zu lassen und im möglichen und zulässigen Rahmen zu feiern. „Vielleicht fahren wir auch mit den Tanzgarden zu Altenheimen und tanzen draußen vor der Tür“, schließt Müller nicht aus.

„Ich wünsche mir, dass sie wenigstens ein bisschen die Möglichkeit haben, Karneval zu feiern“, gab Bürgermeister Thönnes den Nottulner Narren zum Abschied mit auf den Weg.