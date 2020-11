Wer hat Lust mitzumachen?

„Verlasst die Welt ein wenig besser, als ihr sie vorgefunden habt.“ Dieses Zitat von Robert Baden-Powell , dem Gründer der Pfadfinderbewegung, haben sich auch die Pfadfinder des Stammes St. Martin Nottuln auf die Fahnen geschrieben. Sie setzen sich ein für Werte wie Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, Inklusion und für die Bewahrung der Schöpfung. Aber natürlich geht es auch um Abenteuer in der Natur, um gemeinsame Erlebnisse und Spaß. Um den Kindern und Jugendlichen all das zu bieten, braucht es ein engagiertes Team. Aktuell möchten die Nottulner Pfadfinder ihre Mannschaft verstärken. Gesucht werden Gruppenleitungen und Helfer für andere Aufgaben.

„Es bleibt leider nicht aus, dass uns hin und wieder mal ein Leiter etwa aufgrund von Jobwechsel oder Ausbildung verlässt oder nicht mehr so aktiv dabei sein kann“, erklärt Vorsitzende Franziska Daams . „Daher suchen wir immer neue Leute, die uns bei den Leitungsaufgaben unterstützen.“

Eine Gruppenleitung fehlt zurzeit für die Biber, die fünf- bis siebenjährigen Kinder. Deshalb können keine Gruppenstunden für diese Altersstufe angeboten werden, auch wenn das Interesse daran auf Seiten der Kinder da ist. Ebenfalls Bedarf herrscht bei den Wölflingen, den Sechs- bis Zehnjährigen. „Normalerweise haben wir zwei gut gefüllte Gruppen, zurzeit können wir leider nur eine anbieten“, bedauert die Vorsitzende. Auch bei den 14- bis 16-jährigen Pfadfindern fehlt ein Leiter.

Interessierte sollten zwischen 18 und 30 Jahren alt sein, erklärt Franziska Daams. Erfahrungen in der Jugendarbeit werden nicht vorausgesetzt, auch muss man selbst kein Pfadfinder sein, Quereinsteiger sind genauso willkommen. Der katholische Glaube ist ebenfalls keine Voraussetzung. Einzig Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sollte man mitbringen. Wer möchte, kann eine Gruppenleiterausbildung machen, in der pädagogische und rechtliche Fragen genauso zur Sprache kommen wie Themen der Jugendarbeit und der Ersten Hilfe.

Gruppenstunden finden einmal wöchentlich statt, einmal im Monat treffen sich die Gruppenleiter, um sich auszutauschen, Ideen zu entwickeln, Probleme zu besprechen. Ungefähr zehn bis 15 Leiterinnen und Leiter gehören zum Team. Wer will, kann am Zeltlager teilnehmen und an Aktionen, die eigens für die Leitungen angeboten werden.

Neben der Gruppenleitung gibt es auch etliche andere Aufgaben im Stamm und viele Möglichkeiten, sich dort zu engagieren. Das reicht von der Öffentlichkeitsarbeit über die Pflege des Hauses auf dem Pfadfindergelände Scoutland Yard am Vogelbusch bis zur Mitarbeit an einzelnen Kreativaktionen, beim Stand auf dem Martinimarkt oder beim Osterfeuer. Auch diese Helfer treffen sich einmal im Monat zu einer Besprechung. Auch diese Mitarbeiter seien zur Teilnahme am Lager eingeladen, erklärt Franziska Daams.

Wer Interesse an der Mitarbeit bei den Pfadfindern hat oder sich zunächst nur informieren möchte, kann sich an die Stammesvorsitzenden Malte Schürkötter, 01 51/52 55 11 20, und Franziska Daams, 01 74/ 9 32 93 47, wenden. Außerdem sind die Pfadfinder über die Mailadresse info@dpsg-nottuln.de zu erreichen. Weitere Informationen sind auch auf der Homepage des Stammes zu finden.